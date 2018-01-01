حصري.. مرة أخرى دوزيم تمنح عبد الرحيم مجد مشروع إنتاج الكاميرا الخفية ديال رمضان وها كيفاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن طلب عروض المرحلة الثانية الخاصة بالكاميرا الخفية التي أطلقتها القناة الثانية، رست مرة أخرى على المنتج عبد الرحيم مجد لتقديمها للمشاهد المغربي خلال رمضان المقبل،

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن طلب عروض المرحلة الثانية الخاصة بالكاميرا الخفية التي أطلقتها القناة الثانية، رست مرة أخرى على المنتج عبد الرحيم مجد لتقديمها للمشاهد المغربي خلال رمضان المقبل، رغم الفضائح التي لحقت كل نسخ البرنامج التي قدمتها الشركة المنتجة التي يملكها المنتج المذكور.

وكانت القناة الثانية قد رفضت منح مشروع الكاميرا الخفية لمجد في طلبات العروض الأولى، إلا أن المرحلة الثانية قررت منحه المشروع، الذي أثار جدلا طيلة السنوات الماضية، بسبب الاتهامات بالفبركة التي لحقت بعض حلقاته.

وسيكون المشاهدون المغاربة على موعد مع فصول حلقات برنامج عرف طيلة عرضه على القناة الكثير من الانتقادات اللاذعة، لكنه كان يحظى في الوقت ذاته بأكبر نسبة متابعة بين كل الأعمال الفنية التي تقدمها دوزيم.