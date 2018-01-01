هيرفي ينبهر بمستوى أيوب الكعبي خلال مباراة المنتخب المحلي أمام المنتخب الليبي ﻿

أفادت مصادر لـ''شوف سبور'' قريبة من هيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني، أن الناخب الوطني أبدى إعجابه الكبير بمستوى مهاجم المنتخب المحلي و النهضة البركانية أيوب الكعبي، الذي سجل هدفين ، خلال مباراة يوم

"شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

أفادت مصادر لـ"شوف سبور" قريبة من هيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني، أن الناخب الوطني أبدى إعجابه الكبير بمستوى مهاجم المنتخب المحلي و النهضة البركانية أيوب الكعبي، الذي سجل هدفين ، خلال مباراة يوم أمس، أمام المنتخب الليبي برسم دور نصف نهائي كأس إفريقيا للمحليين، والتي انتهت بفوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكشفت نفس المصادر، أن هيرفي رونار ظل واقفا يصفق بحرارة على نجم المباراة الكعبي الذي تم اختياره أفضل لاعب في المباراة، بعد خروجه من الملعب، حيث انبهر بمستوى الكعبي خلال هذه المباراة .

ويذكر أن أيوب الكعبي، أصبح الهداف التاريخي، لكأس إفريقيا للمحليين،بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى ثمانية أهداف .