الرجاء يؤهل لاعبيه الجدد للمشاركة في منافسات الاتحاد الأفريقي ﻿

تمكن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم من تأهيل لاعبيه الجدد قصد ضمان مشاركتهما في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي رغم تأخرهم في الإعلان عن اللائحة النهائية ولَكن بتأدية غرامة مالية تقدر ب 100دولار.

شوف سبور

تمكن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم من تأهيل لاعبيه الجدد قصد ضمان مشاركتهما في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي رغم تأخرهم في الإعلان عن اللائحة النهائية ولَكن بتأدية غرامة مالية تقدر ب 100دولار.

وسبق للرجاء البيضاوي أن حصل على موافقة الجامعة لإتمام صفقتها مع كل من اللاعب منير العوبادي وَعَبَد العظيم خضروف خلال فترة الانتقالات الشتوية مما مكنه من تأهيل لاعبيه في الاتحاد الإفريقي.

هذا ويعيش فريق الرجاء البيضاوي في أزمة مالية خانقة تسببت في إضراب العديد من اللاعبين عن التداريب وكذا الأُطر التقنية داخل ملعب الوداد.