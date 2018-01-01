فيفا تصدم الدول المرشحة لاحتضان مونديال 2026 منها المغرب ﻿

أربكت الدورية التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والقاضية بإلغاء اتفاقيات الشراكة مع الاتحادات المرشحة لاحتضان كأس العالم 2026 وتجنب اللقاءات الإقليمية والقارية، اللجنة المكلفة بالترويج

شوف سبور

أربكت الدورية التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والقاضية بإلغاء اتفاقيات الشراكة مع الاتحادات المرشحة لاحتضان كأس العالم 2026 وتجنب اللقاءات الإقليمية والقارية، اللجنة المكلفة بالترويج للملف المغربي لاحتضان المنافسة.

وكان المغرب يعول على الشراكات والاتفاقيات التي وقعها في الآونة الأخيرة مع أزيد من 35 دولة إفريقية لدعم ترشيحه لاحتضان المونديال.

وحسب يومية الصباح في عددها ليومه الخميس فإن الاتحادات الدولية المنضوية تحت لواء الفيفا توصلت الجمعة الماضي من السنغالية فاطمة سامبا ضيوف سامورا أمين عام الاتحاد الدولي، بدورية من 26 صفحة، تحذر من الانخراط في حملات دعائية لملف دون الآخر، من خلال عقد شراكات واتفاقيات مع الاتحادات المرشحة لاحتضان مونديال 2026.

وعقد المغرب شراكات مع اتحادات إفريقية، قبل وضع ملف ترشيحه لاحتضان المونديال إذ يواصل حملته الإفريقية لدعم ملفه من خلال تنظيم مجموعة من التظاهرات القارية، هذا ويراهن المغرب على عقد شراكات واتفاقيات في الفترة المقبلة لضمان أكبر عدد من الأصوات من أصل 211 التي تحدد منظم مونديال 2026.

ودعت الدورية أعضاء الاتحادات القارية إلى تجنب التصريحات التي ترجح ملفا دون آخر، في الوقت الذي يحاول فيه المغرب توطيد العلاقات مع العديد من الاتحادات القارية.