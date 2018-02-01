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الثلوج تغطي المنازل بقرية تونفيت والساكنة تستغيث

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 11:00 الثلوج تغطي المنازل بقرية تونفيت والساكنة تستغيث | حوادث و حقوق
الثلوج تغطي المنازل بقرية تونفيت والساكنة تستغيث
على إثر التساقطات الثلجية الكثيفة التي شهدتها مجموعة من المناطق الجبلية، أطلق مواطنون يقطنون بقرى تابعة لجماعة تونفيت وجماعة أكوديم وأنمزي إقليم ميدلت نداء استغاثة بعد أن عزلت الثلوج المنطقة عن

شوف تيفي

 على إثر التساقطات الثلجية الكثيفة التي شهدتها مجموعة من المناطق الجبلية، أطلق مواطنون يقطنون بقرى تابعة لجماعة تونفيت وجماعة أكوديم وأنمزي إقليم ميدلت نداء استغاثة بعد أن عزلت الثلوج المنطقة عن العالم ما خلف انقطاع الكهرباء وشبكة الاتصال والماء الصالح للشرب.

وحسب مجموعة من الصفحات الجهوية، فإن الساكنة أصبحت مجبرة على إذابة الثلوج من أجل توفير بضع لترات من الماء لإنقاذ حياتهم وحياة أبنائهم من العطش.

 أما فيما يخص الطريق الرابطة بينها وبين مركز تونفيت فإنها ماتزال مقطوعة منذ أيام وتعتبر الشريان الوحيد الذي يربطهم بالعالم حيث يصل سمك الثلوج من متر إلى متر ونصف في بعض الأماكن ما يحول دون خروج السكان لقضاء أغراضه، كما أن معاناتهم تتفاقم أكثر فأكثر مع نفاذ مخزونهم من الأغذية وكذلك المواشي المحاصرة داخل الحواضر، وبهذا فإن الساكنة تجد صعوبة في التزود بالمواد الغذائية وحطب التدفئة بسبب كثافة الثلوج.

تجدر الإشارة، إلى أنه ولحدود الساعة السلطات المحلية وكذلك وزارة التجهيز لم تحرك ساكنا رغم المعاناة .

 

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ثلج معاناة شوف تيفي اقليم ميدلت

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