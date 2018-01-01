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عاجل..اعتقال الفتاة اللي قتلات شفار سرق ليها تليفون بمدينة سلا

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 10:49 عاجل..اعتقال الفتاة اللي قتلات شفار سرق ليها تليفون بمدينة سلا | حوادث و حقوق
عاجل..اعتقال الفتاة اللي قتلات شفار سرق ليها تليفون بمدينة سلا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة ''ريم'' المتورطة في قتل لص بعد دهسه بسيارتها الخفيفة، سيتم تقديمها في حالة اعتقال يومه الخميس، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفتاة "ريم" المتورطة في قتل لص بعد دهسه بسيارتها الخفيفة، سيتم تقديمها في حالة اعتقال يومه الخميس، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا.

وأكد المصدر ذاته أن الضابطة القضائية بسلا، أوقفت أمس الأربعاء، الفتاة مباشرة بعد قرار المحكمة المذكورة إعادة الملف للمصالح الأمنية لتعميق البحث.

وأوضح ذات المصدر بأن تقديم الفتاة أمام النيابة العامة سيتم يومه الخميس، في انتظار تكييف التهم، مبرزا في الوقت نفسه بأن جميع المؤشرات تشير إلى أن "ريم" الطالبة الجامعية البالغة من العمر 23 سنة ستتم متابعتها في حالة اعتقال مباشرة بعد التقديم.

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة المحكمة الابتدائية سلا ريم المصالح الأمنية

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