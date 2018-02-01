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بالصور..فضيحة سروال سلمى رشيد ودوزيم وصلت للإعلام العربي

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 10:43 بالصور..فضيحة سروال سلمى رشيد ودوزيم وصلت للإعلام العربي | ثقافة و فنون
بالصور..فضيحة سروال سلمى رشيد ودوزيم وصلت للإعلام العربي
بعد أيام من ظهورها على برنامج ''كي كنتي كي وليتي''، تطرقت وسائل إعلام عربية خلال الأسبوع الجاري للضجة التي أثارها ''سروال'' الفنانة المغربية سلمى رشيد.

"شوف تيفي"

بعد أيام من ظهورها على برنامج "كي كنتي كي وليتي"، تطرقت وسائل إعلام عربية خلال الأسبوع الجاري للضجة التي أثارها "سروال" الفنانة المغربية سلمى رشيد.

وأوضح موقع "الوطن" المصري بأن الفنانة المغربية سلمى رشيد، نجمة برنامج المواهب الغنائية "أراب آيدول"، تسببت في أزمة للتلفزيون المغربي، بعد أن ظهرت عبر قناة "دوزيم"، وهي ترتدي بنطلونا مجسدا لجسدها بشكل غير لائق، بعد أنّ حلت ضيفة على برنامج "كي كنتي كي وليتي".

وأوضح الموقع المصري بأن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب، وجهت إنذارا للقناة بسبب بنطلونها الضيق الذي ظهرت به، بطريقة قالت إنّها "فاضحة ومنافية للآداب العامة"، موضحين أنّ البرنامج يعرض عبر قناة عامة يشاهدها المواطن المغربي مع أسرته.

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المغرب شوف تيفي سلمى رشيد الإعلام المصري دوزيم

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