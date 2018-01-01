بالتفاصيل هذه هي التغييرات التي شهدها الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية ﻿

أحدث فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، مجموعة من التغييرات على المستوى التقني سواء بالنسبة للاعبين أو الأُطر التقنية، مستفيدا من فترة الميركاتو الشتوي بعد استقطاب أربعة لاعبين وعودة آخرين معارين.

شوف سبور

أحدث فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، مجموعة من التغييرات على المستوى التقني سواء بالنسبة للاعبين أو الأُطر التقنية، مستفيدا من فترة الميركاتو الشتوي بعد استقطاب أربعة لاعبين وعودة آخرين معارين.

وتعاقد فريق الوداد مع كل من المدرب فوزي البنرزرتي ومناف نابي كمعد بدني واللاعب عبد الحميد الكوثري وَعَبَد الحميد أيت فانا وكانتانا أليخاندرو إضافة إلى المازيمبي أدجي.

ومن جهة أخرى استعاد فريق الوداد لاعبين من بينهم الحداد فيصل وأيمن الحسوني والمهتدي محسين في حين غادر أشرف بنشرقي للدفاع عن ألوان الهلال السعودي ورضى الهجهوج نحو اتحاد العاصمة الجزائري ومحمد عقائد صوب وداد تمارة وَعَبَد العظيم خضروف لفريق الرجاء البيضاوي ويوسف رابح واواتارا كمعيارين لفريق الراسينغ البيضاوي.