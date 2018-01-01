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الشيخ أبــوحفص : مكرهتش يحطوني مع سي العثماني ف زنزانة واحدة ..وهاعلاش

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 10:29 الشيخ أبــوحفص : مكرهتش يحطوني مع سي العثماني ف زنزانة واحدة ..وهاعلاش | بوليتيك
الشيخ أبــوحفص : مكرهتش يحطوني مع سي العثماني ف زنزانة واحدة ..وهاعلاش
​في تدوينة مثيرة ، كتب ''محمد عبد الوهاب رفيقي أبوحفص'' عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ''سي الشقيري معول يسيفطني للكاشو شي عشر سنين خرا ''، مردفا: ''غي مكرهتش يحطوني معا سي العثماني ف زنزانة

 "شــوف تيفي"

​في تدوينة مثيرة ، كتب "محمد عبد الوهاب رفيقي أبوحفص" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "سي الشقيري معول يسيفطني للكاشو شي عشر سنين خرا "، مردفا: "غي مكرهتش يحطوني معا سي العثماني ف زنزانة وحدة حيث هوا سابقني ف هدشي ديال الفصل بين الديني والدنيوي..الله يهديك اسي الشقيري را باقي مزادوا الساعة".

 وذلك تعليقا على تدوينة "الشقيري" والتي جاء فيها "الأستاذ عبد الوهاب رفيقي من التطرف في الدعوة لتطبيق الشريعة إلى التطرف في الدعوة لفصل الدين عن الدنيا، وكأن قدره أن يصارع الدولة المغربية في بدايته وبعد مراجعاته" وزاد قائلا: "ففي تدوينته الأخيرة دعوة صريحة لفصل الدين عن الحياة، وهو ما يناقض الدستور المغربي الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي، على رأسها أمير المومنين، وهذا اختيار المغاربة الذي يجعلهم منسجمين مع دينهم، بل هو أحد أهم الأسباب التي تضعف شوكة المتطرفين من الجانبين: الديني واللاديني..."

‏هـــذا وقد سبق وكتب "أبوحفص" في تدوينة له لقيت انتشارا كبيرا وفتحت نقاشا واسعا بصفحات التواصل الاجتماعي " لا حل إلا الفصل بين الدين والدنيا، و العودة بالدين لأصله ومجاله الطبيعي... دون ذلك إنهاك للدين وإفساد للدنيا...كمال الدين لا يعني شموليته لكل مناحي الحياة، لكن معنى ذلك استيعابه لكل ما يحقق أهدافه وغاياته، وتأمينه للحاجيات النفسية التي تحقق التوازن في ظل ضغوط حسية ومادية...لهذا نحن ملزمون اليوم برفع غطاء الإيديولوجيا... ليبقى الدين دينا.. والدنيا دنيا...".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي أبوحفص المغرب السجن العثماني

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