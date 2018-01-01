ترامب للمغاربة..وداعا ''الغرين كارد'' ﻿

استغل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي خطابه الأول أمام الكونغرس، أول أمس الثلاثاء، ليرمي مفاجآت جديدة في ملعب الراغبين في الهجرة إلى بلاد العم سام، وعيش الحلم الأمريكي بعد أن أعلن عن نظام جديد لتنظيم

''شوف تيفي''

استغل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي خطابه الأول أمام الكونغرس، أول أمس الثلاثاء، ليرمي مفاجآت جديدة في ملعب الراغبين في الهجرة إلى بلاد العم سام، وعيش الحلم الأمريكي بعد أن أعلن عن نظام جديد لتنظيم الهجرة يعطي الأولوية للمهاجرين الموهوبين، حيث تم تقليص السياسات التي تتيح إجراءات لم الشمل العائلي.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الخميس، فقد استغل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي خطابه الأول بشأن الاتحاد أمام الكونغرس أول أمس الثلاثاء، ليرمي بمفاجآت جديدة في ملعب الراغبين في الهجرة إلى بلاد العم سام وعيش الحلم الأمريكي ، إذ أعلن عما وصفه بـ ''الحل الوسط العادل'' لإصلاح مشاكل الهجرة، وذلك من خلال فتح الطريق أمام إعطاء الجنسية لما مجموعه 1.8 مليون مهاجر غير شرعي قدموا مع أهاليهم إلى أمريكا وتأمين الحدود الأمريكية المكسيكية بشكل كامل وكذا إنشاء نظام جديد لتنظيم الهجرة يعطي الأولوية للمهاجرين الموهوبين تم تقليص السياسات التي تتيح إجراءات لم الشمل العائلي.

واستقبل المهاجرون المغاربة في أمريكا الخطاب الجديد بتشاؤم خصوصا أنه يهدد إقامة أقاربهم سيما الوالدين، إذ لن يعود بإمكانهم الحصول على البطاقة الخضراء التي تسمح لهم بزيارة أبنائهم المهاجرين والإقامة معهم، لمدة 10 سنوات، قابلة للتجديد وعبر هؤلاء عن مخاوفهم عبر مجموعات خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، همت أيضا فرص الحصول على عمل لغير الأمريكيين، رغم التطمينات التي قدمها ترامب، حين استدل بتجربة مهاجر كوري من ذوي الاحتياجات الخاصة، تمكن من تحقيق النجاح بعد هروبه إلى أمريكا مذكرا إياه في لقطة طريفة باحتفاظه بالعكاز الخشبي الذي قدم به أول مرة إلى البلاد.