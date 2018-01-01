 ترامب للمغاربة..وداعا ''الغرين كارد'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل | حضيو راسكم..مرة أخرى: الشوفو يقتل زوجين بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل | حضيو راسكم..مرة أخرى: الشوفو يقتل زوجين بتطوان

شوفو شنو لقاو عناصر الدرك في محطة الأداء بتيط مليل | حوادث و حقوق

شوفو شنو لقاو عناصر الدرك في محطة الأداء بتيط مليل

عاجل.. انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومعتقل يعترف بعد مواجهته بالصور | حوادث و حقوق

عاجل.. انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومعتقل يعترف بعد مواجهته بالصور

هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بوفاة شخص في حادث انهيار بنفق عشوائي بجرادة | حوادث و حقوق

هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بوفاة شخص في حادث انهيار بنفق عشوائي بجرادة

بالفيديو.. مدينة طانطان تغرق | بووز

بالفيديو.. مدينة طانطان تغرق

شوفو شنو وقع لشاب ملي دوش بالماء دايل الخابية | بووز

شوفو شنو وقع لشاب ملي دوش بالماء دايل ''الخابية''

فيديو : صدام بين زيدان وبيريز / غوارديولا يضم محرز الصيف القادم / فهد المولد يريد إستغلال مباراة الريال | بووز

فيديو : صدام بين زيدان وبيريز / غوارديولا يضم محرز الصيف القادم / فهد المولد يريد إستغلال مباراة

حصري..ها بشحال تحكم في قضية المغاربة اللي رفعوا دعوى قضائية على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية | دولي

حصري..ها بشحال تحكم في قضية المغاربة اللي رفعوا دعوى قضائية على الشركة الوطنية للسكك الحديدية

مديرية الحموشي تكشف حقيقة تصريحات سائق سيارة أجرة بمدينة وجدة بخصوص تعرضه للتعنيف الجسدي من الشرطة | بوليتيك

مديرية الحموشي تكشف حقيقة تصريحات سائق سيارة أجرة بمدينة وجدة بخصوص تعرضه للتعنيف الجسدي من

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

ترامب للمغاربة..وداعا ''الغرين كارد''

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 10:25 ترامب للمغاربة..وداعا الغرين كارد | بوليتيك
ترامب للمغاربة..وداعا ''الغرين كارد''
استغل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي خطابه الأول أمام الكونغرس، أول أمس الثلاثاء، ليرمي مفاجآت جديدة في ملعب الراغبين في الهجرة إلى بلاد العم سام، وعيش الحلم الأمريكي بعد أن أعلن عن نظام جديد لتنظيم

''شوف تيفي''

استغل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي خطابه الأول أمام الكونغرس، أول أمس الثلاثاء، ليرمي مفاجآت جديدة في ملعب الراغبين في الهجرة إلى بلاد العم سام، وعيش الحلم الأمريكي بعد أن أعلن عن نظام جديد لتنظيم الهجرة يعطي الأولوية للمهاجرين الموهوبين، حيث تم تقليص السياسات التي تتيح إجراءات لم الشمل العائلي.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الخميس، فقد استغل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي خطابه الأول بشأن الاتحاد أمام الكونغرس أول أمس الثلاثاء، ليرمي بمفاجآت جديدة في ملعب الراغبين في الهجرة إلى بلاد العم سام وعيش الحلم الأمريكي ، إذ أعلن عما وصفه بـ ''الحل الوسط العادل'' لإصلاح مشاكل الهجرة، وذلك من خلال فتح الطريق أمام إعطاء الجنسية لما مجموعه 1.8 مليون مهاجر غير شرعي قدموا مع أهاليهم إلى أمريكا وتأمين الحدود الأمريكية المكسيكية بشكل كامل وكذا إنشاء نظام جديد لتنظيم الهجرة يعطي الأولوية للمهاجرين الموهوبين تم تقليص السياسات التي تتيح إجراءات لم الشمل العائلي.

واستقبل المهاجرون المغاربة في أمريكا الخطاب الجديد بتشاؤم خصوصا أنه يهدد إقامة أقاربهم سيما الوالدين، إذ لن يعود بإمكانهم الحصول على البطاقة الخضراء التي تسمح لهم بزيارة أبنائهم المهاجرين والإقامة معهم، لمدة 10 سنوات، قابلة للتجديد وعبر هؤلاء عن مخاوفهم عبر مجموعات خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، همت أيضا فرص الحصول على عمل لغير الأمريكيين، رغم التطمينات التي قدمها ترامب، حين استدل بتجربة مهاجر كوري من ذوي الاحتياجات الخاصة، تمكن من تحقيق النجاح بعد هروبه إلى أمريكا مذكرا إياه في لقطة طريفة باحتفاظه بالعكاز الخشبي الذي قدم به أول مرة إلى البلاد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ترامب الشمل العائلي العكاز الخشبي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مديرية الحموشي تكشف حقيقة تصريحات سائق سيارة أجرة بمدينة وجدة بخصوص تعرضه للتعنيف الجسدي من الشرطة | بوليتيك

مديرية الحموشي تكشف حقيقة تصريحات سائق سيارة أجرة بمدينة وجدة بخصوص تعرضه للتعنيف الجسدي من الشرطة

تــمويل قطر للإرهاب .. موضوع مؤتمر في البرلمان الأوروبي | بوليتيك

''تــمويل قطر للإرهاب'' .. موضوع مؤتمر في البرلمان الأوروبي

عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستنئاف بخصوص طلبات السراح الخاصة بملف ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..هذا ما قررته محكمة الاستنئاف بخصوص طلبات السراح الخاصة بملف ناصر الزفزافي ورفاقه

عاجل وبالصور..هاشنو واقع بمدينة وجدة: صحاب طاكسيات دارو مسيرة وقطعوا الطريق | بوليتيك

عاجل وبالصور..هاشنو واقع بمدينة وجدة: صحاب طاكسيات دارو مسيرة وقطعوا الطريق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..قصة صادمة لفتاة يتيمة تعرضت للاغتصاب بقلعة سراغنة..داني لغابة فطوموبيل و حيد ليا حوايجي و داز ليا الدم | بــووز
منذ 53 دقيقة

بالفيديو..قصة صادمة لفتاة يتيمة تعرضت للاغتصاب بقلعة سراغنة..داني لغابة فطوموبيل و حيد ليا حوايجي و داز ليا الدم

بالفيديو..لحظة إطلاق سراح الشاب اللي ضرباتو طالبة جامعية بطوموبيلتها و قتلات ولد عمتو من المحكمة الابتدائية بسلا | بــووز

بالفيديو..لحظة إطلاق سراح الشاب اللي ضرباتو طالبة جامعية بطوموبيلتها و قتلات ولد عمتو من المحكمة الابتدائية بسلا

جد مؤثر.. زوجة الفنان عبد الرؤوف تبكي بعد مغادرة زوجها المستشفى العسكري بالرباط | بــووز

جد مؤثر.. زوجة الفنان عبد الرؤوف تبكي بعد مغادرة زوجها المستشفى العسكري بالرباط

لليوم الرابع على التوالي..مهنيوو النقل يشلون حركة السير بوجدة احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات | بــووز

لليوم الرابع على التوالي..مهنيوو النقل يشلون حركة السير بوجدة احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات

﻿

آخر المستجدات

عاجل | حضيو راسكم..مرة أخرى: الشوفو يقتل زوجين بتطوان | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

عاجل | حضيو راسكم..مرة أخرى: الشوفو يقتل زوجين بتطوان

شوفو شنو لقاو عناصر الدرك في محطة الأداء بتيط مليل | حوادث و حقوق

شوفو شنو لقاو عناصر الدرك في محطة الأداء بتيط مليل

عاجل.. انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومعتقل يعترف بعد مواجهته بالصور | حوادث و حقوق

عاجل.. انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ومعتقل يعترف بعد مواجهته بالصور

هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بوفاة شخص في حادث انهيار بنفق عشوائي بجرادة | حوادث و حقوق

هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بوفاة شخص في حادث انهيار بنفق عشوائي بجرادة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.