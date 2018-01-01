المغرب يعزز حضوره بالاتحاد الإفريقي وينتصر في سياسته التي أطلقها الملك ''محمد السادس'' قبل سنوات ﻿

بعد عام من عودته إلى الاتحاد الإفريقي في قمة احتضنتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا العام الماضي، تمكن المغرب من الحصول على مقعده داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي، خلال القمة الثلاثين في نفس

''شــوف تيفي''

بعد عام من عودته إلى الاتحاد الإفريقي في قمة احتضنتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا العام الماضي، تمكن المغرب من الحصول على مقعده داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي، خلال القمة الثلاثين في نفس المكان.

الخطوة اعتبرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة، انتصارا للرباط في سياستها الإفريقية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس قبل سنوات وأدت إلى النتائج المرتجاة، غير أن هذه الخطوة، التي يمكن وصفها بالخطوة التاريخية، لم تكن ممكنة من دون تلك المنهجية المتدرجة والذكية التي اعتمدها المغرب في السنوات الماضية تجاه القارة الإفريقية.

وفي قراءة للكاتب والمحلل ''الكنبوري'' فدخول المغرب إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي يتجاوز كونه مجرد عضوية في هيكل مهم من هياكل الاتحاد، ذلك أن موقعه داخل المجلس له اليوم بعد سياسي يرتبط بشكل مباشر بقضيته الوطنية الأولى التي هي قضية الصحراء، فالمجلس هو جهاز دائم داخل الاتحاد الأفريقي لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل الاتحاد، وأحد اهتماماته الإشراف على ترتيبات الأمن الإفريقي الجماعي والإنذار المبكر لتسهيل الاستجابة الفعالة في الوقت المناسب للنزاعات والأزمات في القارة، وتنسيق السياسات الأفريقية لمكافحة ومنع الإرهاب الدولي بكافة جوانبه. ومن أهدافه المسطرة أيضا تعزيز السلام والاستقرار في أفريقيا وضمان حماية وحفظ حياة وممتلكات ورفاهية الشعوب الأفريقية وخلق الظروف المواتية للتنمية المستدامة، وعدم التدخل من جانب أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى عضو في المجلس، واحترام الحدود الموروثة منذ نيل الاستقلال.

وفي إطار هذه الصلاحيات التي يتوفر عليها المجلس، سوف يجد المغرب بيئة مناسبة لتقوية فرصه في تسوية ملف الصحراء الشائك، الذي طال أكثر من اللازم وعمر طويلا بسبب وجود المغرب خارج النادي الأفريقي. ولعل العلاقة مع الجزائر ستصبح مطروحة بشكل مغاير للسابق، ذلك أن الأمر اليوم لا يتعلق بما كان يسمى “اتحاد المغرب العربي” الذي أقبر وتم دفنه بعد أن مات سريريا لمدة تزيد على العقد، حيث كان يمكن لبلد كالجزائر عرقلة سيره وكان يمكن لأي توتر بسيط بين البلدين أن يُدخل الاتحاد في طور الجمود، خصوصا بالنظر إلى غياب مساطر وهياكل واضحة يمكن الرجوع إليها، أو آليات للتحكيم في حالة نشوب أي نزاع.

ولعل عدم ترشح الجزائر لعضوية المجلس، قبيل انعقاد القمة الثلاثين للاتحاد في أديس أبابا، بغرض فتح المجال أمام انتخاب المغرب الذي كان المرشح الوحيد، بعد أن كان يتردد سابقا أنها يمكن أن تضع العقبات أمام انتخابه؛ لعل ذلك مؤشر على أن قصر المرادية صار يدرك أن هناك تحولات جوهرية على صعيد القارة بعد عودة المغرب لا بد من التعامل معها بعيدا عن الحروب الجانبية الصغيرة. وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل برر انسحاب بلاده من السباق على العضوية برغبة بلاده في الترشح العام المقبل خلال عملية تجديد ثلث أعضاء المجلس، ضمن البلدان الخمسة التي ستحصل على العضوية لمدة ثلاث سنوات، بدل مدة عامين التي حصل عليها المغرب، ولكن ذلك التبرير لم يكن سوى ذريعة، لأن الموقف الجزائري كان يرمي إلى تهدئة الأجواء بعد أن اتضح أن المغرب يتوفر على موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء داخل المجلس.

وقد تثار داخل المجلس قضية الصحراء من زاوية مختلفة هذه المرة. فالقانون الداخلي ينص على رفض المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار، وهو موقف صريح لا يقبل اللبس أو التأويل، بينما يعتبر المغرب أن إنشاء جبهة البوليساريو في النصف الأول من سبعينات القرن الماضي كان يهدف إلى ضرب سيادته الوطنية والمساس بوحدته الترابية وتغيير الحدود التي ورثها بعد خروج فرنسا وإسبانيا، ولدى المغرب ما يكفي من الوثائق التاريخية التي تؤكد حالة الامتداد السياسي بين المركز والأطراف في الصحراء.