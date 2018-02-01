انطلاق الجمع العام للمكتب التنفيدي للاتحاد الإفريقي ﻿

انطلقت في هذه الأثناء أشغال الجمع العام للمكتب التنفيدي التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء للحسم في العديد من القرارات المتعلقة بمستقبل الكرة الإفريقية.

شوف سبور

انطلقت في هذه الأثناء أشغال الجمع العام للمكتب التنفيدي التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء للحسم في العديد من القرارات المتعلقة بمستقبل الكرة الإفريقية.

ويعرف الجمع حضور أحمد الملغاشي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إضافة إلى مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي ومن المرجح أن يتم التطرق لقضية تنظيم المغرب لكأس إفريقيا 2019 عوض الكاميرون.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي قرر تسريع وتيرة الاجتماعات خلال الفترة الماضية لإدخال العديد من البنود والتعديلات في القانون الأساسي.