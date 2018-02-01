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عاجل وبالصورة..هذا جديد الحالة الصحية للفنان الكوميدي عبد الرؤوف

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 09:25 عاجل وبالصورة..هذا جديد الحالة الصحية للفنان الكوميدي عبد الرؤوف | ثقافة و فنون
عاجل وبالصورة..هذا جديد الحالة الصحية للفنان الكوميدي عبد الرؤوف
كشف أسامة التونسي نجل الفنان الكوميدي الشهير ''عبد الرؤوف'' أن والده سيغادر يومه الخميس، المستشفى العسكري بالرباط الذي اضطر للبقاء به لحوالي 30 يوما.

"شوف تيفي"

كشف أسامة التونسي نجل الفنان الكوميدي الشهير "عبد الرؤوف" أن والده سيغادر يومه الخميس، المستشفى العسكري بالرباط الذي اضطر للبقاء به لحوالي 30 يوما.

وأكد أسامة بأن والده سيعود لمنزل الأسرة بمدينة الدار البيضاء، وكتب في تدوينته على حسابه بالفيسبوك: " صباح الخير اليوم غادي ارجع لوالد لدار من بعد 30 يوم و هو في مستشفى، الحمد لله على كل حال و شكرا على وجودكم معانا فهاد لوقت ".

تجدر الإشارة إلى أن "عبد الرؤوف" أصيب قبل شهر بوعكة صحية، نقل على إثرها من مصحة خاصة بالبيضاء إلى المستشفى العسكري بالرباط بعد أن تكفل الملك محمد السادس بعلاجه.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أسامة التونسي المستشفى الفنان الكوميدي عبد الرؤوف

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