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هام للمغاربة..طقس بارد وتساقطات مطرية و ثلجية بهذه المناطق في أول يوم من فبراير

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 08:56 هام للمغاربة..طقس بارد وتساقطات مطرية و ثلجية بهذه المناطق في أول يوم من فبراير | مجتمع
هام للمغاربة..طقس بارد وتساقطات مطرية و ثلجية بهذه المناطق في أول يوم من فبراير
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد فوق كل من المرتفعات والجنوب-الشرقي والهضاب العليا والمنطقة الشرقية، مع تكون صقيع أو جليد، في حين سيكون

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد فوق كل من المرتفعات والجنوب-الشرقي والهضاب العليا والمنطقة الشرقية، مع تكون صقيع أو جليد، في حين سيكون الطقس باردا نوعا ما بالسهول الداخلية.

وستكون الأجواء غائمة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية ومحلية بالسواحل والسهول الداخلية ومنطقة طنجة والريف والسايس والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية، ومن المحتمل أن تكون مصحوبة بعواصف.

كما ستصبح السحب غير مستقرة بغرب الأقاليم الجنوبية مع نزول قطرات و زخات عاصفية عابرة.

وسيلاحظ تساقط ثلوج خلال الليل فوق قمم الريف، في حين من المحتمل أن تتكون كتل من الضباب خلال الليل بالسواحل الجنوبية والسهول والسواحل الشمالية وكذلك شمال السفوح الجنوبية الشرقية.

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة غربية إلى جنوبية غربية بالسهول المحيطية ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، وستهب شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي من القطاع الغربي إلى متقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 05 و00 درجة بمرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 00 و05 درجات بالريف والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والسهول غرب الأطلس وهضاب ملوية، وستكون مابين 05 و11 درجة بالسواحل والبوغاز والسهول المحيطية وسوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين 03 و08 درجات بالمرتفعات ومابين 08 و13 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط وولماس، ومابين 13 و18 درجة بالسايس والساحل المتوسطي والسهول الشمالية والقريبة من السواحل، وستكون مابين 17 و22 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية وبداخل منطقة سوس وبالأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية البوغاز وعلى طول السواحل .

 

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المغرب شوف تيفي المرتفعات الطقس بارد الأقاليم الجنوبية

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