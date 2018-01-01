 عاجل..تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة عناصر موالين لتنظيم الدولة الإسلامية بين مدينتي طنجة ومكناس ﻿
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عاجل..تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة عناصر موالين لتنظيم الدولة الإسلامية بين مدينتي طنجة ومكناس

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 08:54 عاجل..تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة عناصر موالين لتنظيم الدولة الإسلامية بين مدينتي طنجة ومكناس | بوليتيك
عاجل..تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة عناصر موالين لتنظيم الدولة الإسلامية بين مدينتي طنجة ومكناس
أعلنت وزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن بتاريخ 01 فبراير 2018، في إطار رصد التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة، من تفكيك

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن بتاريخ 01 فبراير 2018، في إطار رصد التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة عناصر موالين ل"داعش" ينشطون بين مدينتي طنجة ومكناس.

وحسب الوزارة في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن الأبحاث الأولية تفيد أن عناصر هذه الخلية الذين خططوا للانضمام لصفوف أحد فروع "داعش"، انخرطوا في الدعاية والترويج للأجندة الإجرامية لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ اعتداءات تستهدف المس بسلامة الأشخاص والممتلكات.

وقد أسفرت عملية التفتيش، بحسب المصدر ذاته، عن حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وكذا كتب ومخطوطات تجسد للفكر المتطرف.

وخلص البلاغ الى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي داعش طنجة مكناس النيابة العامة

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