بالفيديو..شوفو شنو قال الإعلامي فيصل القاسم على الناشط الأمازيغي عصيد اللي قال ''الدين سبب تخلف العرب والمسلمين'' ﻿

نشر الإعلامي السوري فيصل القاسم على حسابه بالفيسبوك، مساء يومه الأربعاء، مقطع فيديو، ظهر خلاله الناشط الأمازيغي أحمد عصيد وهو يقول إن الدين سبب تخلف المسلمين والعرب.

''شوف تيفي''

نشر الإعلامي السوري فيصل القاسم على حسابه بالفيسبوك، مساء يومه الأربعاء، مقطع فيديو، ظهر خلاله الناشط الأمازيغي أحمد عصيد وهو يقول إن الدين سبب تخلف المسلمين والعرب.

وطالب فيصل القاسم متتبيعه على الفيسبوك بإبداء رأيهم بخصوص تصريح أحمد عصيد، وكتب في تدوينته: '' كيف تردون على الباحث المغربي أحمد عصيد وهو يقول إن الدين هو سبب تخلف العرب والمسلمين، وإن شعار الإسلام هو الحل خرافة وضحك على الذقون''.

وتفاعل آلاف النشطاء العرب والمسلمين مع فيديو أحمد عصيد، حيث أكد العديد منهم بأن ما يقوله الناشط الأمازيغي بخصوص تخلف العرب والمسلمين بسبب تشبثهم بالدين هو أمر غير صحيح، مؤكدين بأن الدين الإسلامي كان له الفضل في رقي وتطور العديد من الشعوب.