بالصورة..ها علاش دارو قانون منع النشير: مانطة طاحت على سلك الطرامواي في كازا ومنعاتو من الحركة ثلاثة سوايع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سقوط غطاء ''مانطة'' من شرفة شقة بشارع محمد الخامس بالبيضاء، يومه الأربعاء، على أسلاك سكة الترامواي، في توقف حركة عربات ''الترام'' لحوالي ثلاث ساعات.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن سقوط غطاء "مانطة" من شرفة شقة بشارع محمد الخامس بالبيضاء، يومه الأربعاء، على أسلاك سكة الترامواي، في توقف حركة عربات "الترام" لحوالي ثلاث ساعات.

وأوضح المصدر ذاته أن سقوط الغطاء على الأسلاك تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، ما جعل عربات الترامواي تتوقف عن الحركة، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية ومسؤولين عن الصيانة من شركة "كازا ترامواي"، حلوا بعين المكان، ما مكن من إزالة هذا الغطاء.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأخيرة من الجريدة الرسمية، أكدت وجود قوانين تفرض غرامات مالية في حال نشر الغسيل أو الزرابي أو الأغطية.