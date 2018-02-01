بالصورة..سيدة ستغلات رضيعها للاتجار بالقرقوبي بطنجة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة العاملة على تأمين المحطة الطرقية بالمدينة خلال الأسبوع الجاري، من توقيف امرأة للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في الأقراص المخدرة من نوع

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة العاملة على تأمين المحطة الطرقية بالمدينة خلال الأسبوع الجاري، من توقيف امرأة للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في الأقراص المخدرة من نوع إكستازي .

وحسب مصدر أمني فالمعنية بالأمر البالغة من العمر 23 سنة تم توقيفها بالقرب من المحطة الطرقية بعد الشكوك التي حامت حولها في إمكانية تحوزها على الأقراص المخدرة، حيث أسفرت عملية تفتيشها عن ضبط حوالي 490 قرص مخدر وجدت مدسوسة داخل غطاء رضيعها الذي كانت تحمله معها في الوقت الذي كانت تستعد فيه للسفر إلى إحدى المدن المغربية.

وأكد المصدر ذاته أن المشتبه بها تم الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.