المشاريع الطرقية لبرنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' ستحسن الأوضاع السوسيو-اقتصادية والسلامة الطرقية بالإقليم ﻿

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الأربعاء بالحسيمة، أن المشاريع الطرقية التي تم إطلاقها ضمن برنامج التنمية المجالية ''الحسيمة، منارة المتوسط'' ستمكن من تحسين

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الأربعاء بالحسيمة، أن المشاريع الطرقية التي تم إطلاقها ضمن برنامج التنمية المجالية ''الحسيمة، منارة المتوسط'' ستمكن من تحسين الأوضاع السوسيو-اقتصادية وضمان السلامة الطرقية بالمنطقة.

وقال اعمارة، في تصريح للصحافة خلال زيارة ميدانية للإطلاع على تقدم أشغال المشاريع الطرقية ضمن برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط''، إن ''هذه المشاريع ستمكن من تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، وترفع من مستوى السلامة الطرقية والخدمات المقدمة إلى مستعملي الطريق، وتسهيل الولوج إلى المدار المتوسطي، وتثمين المؤهلات السياحية للجهة''.

في هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تهم توسعة وتقوية الطريق الإقليمية رقم 5209 الرابطة بين آيت قمرة والحسيمة عبر أمزورن على مسافة 13 كلم، والطريق الوطنية رقم 5207 بطول 19,5 كلم والرابطة بين بني حديفة ومريقة، والطريق الوطنية رقم 8 الرابط بين تارجيست وبني بوفراح على مسافة 24 كلم.

وأوضح اعمارة أن مشروع توسعة وتقوية الطريق رقم 5209، والذي يمتد على 12 شهرا، يتطلب استثمارا بقيمة 47 مليون درهم، ويهدف إلى تسهيل الولوج إلى مدينة الحسيمة عبر مدخلها الغربي، بالإضافة إلى الرقي بالخدمات المقدمة إلى مستعملي الطريق، بالنظر إلى كون هذا المحور الطرقي يؤدي أيضا إلى الملعب الكبير للحسيمة، الذي يوجد في طور الإنجاز، والمنطقة الصناعية آيت قمرة، التي تعد محركا للتنمية الاقتصادية بالمنطقة.

وأضاف أن مشروع تقوية الطريق الوطنية رقم 8، باستثمار يصل إلى 105 مليون درهم على مدى 24 شهرا، يروم بالأساس نقل مكان شبكات الماء والكهرباء الموجودة حاليا جانب الطريق، وتأهيل المحيط البيئي المجاور.

أما بخصوص مشروع تقوية الطريق الإقليمية رقم 5207، والذي سيتطلب غلافا ماليا بقيمة 43 مليون درهم والممول من وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، فينتظر الانتهاء منه ضمن أجل 12 شهرا.

وتندرج هذه المشاريع ضمن برنامج ''الحسيمة، منارة المتوسط''، والذي خصص له غلاف مالي بقيمة 6,5 مليار درهم، من بينها 714 مليون درهم كاستثمارات لتقوية وتوسيع شبكة الطرق الرئيسية، وإعادة تشييد بعض المنشآت الفنية على مستوى الإقليم.

وبنفس المناسبة، اطلع الوزير على نسبة تقدم إنجاز أشغال إعادة بناء ثلاث منشآت فنية بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى النقط الكيلومترية رقم 10 و 13 و 14، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الأشغال 16 مليون درهم، وتصل نسبة التقدم الإجمالية 40 في المائة.

كما عقد السيد اعمارة اجتماع عمل مع المسؤولين الإقليميين والجهويين للوزارة والسلطات المحلية والشركات المكلفة بتنفيذ المشاريع، حيث شدد الوزير على أهمية هذه المشاريع ووقعها الاجتماعي والاقتصادي على المنطقة برمتها.

كما شكل الاجتماع مناسبة لإيجاد حلول لبعض العراقيل التي تواجه السير العادي لأشغال إنجاز بعض المشاريع، وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ الأوراش المفتوحة.

وأشاد عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، خلال هذا الاجتماع بالجهود المبذولة من طرف الوزارة وأطرها بالمديرية الإقليمية لإعادة فتح الطرق المؤدية لحوالي 104 قرية بالإقليم، والتي أغلقت بسبب تساقط الثلوج، وذلك بفضل تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية المتوفرة.