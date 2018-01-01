 المشاريع الطرقية لبرنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' ستحسن الأوضاع السوسيو-اقتصادية والسلامة الطرقية بالإقليم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..شوفو شنو قال الإعلامي فيصل القاسم على الناشط الأمازيغي عصيد اللي قال الدين سبب تخلف العرب والمسلمين | إعلام وتواصل

بالفيديو..شوفو شنو قال الإعلامي فيصل القاسم على الناشط الأمازيغي عصيد اللي قال ''الدين سبب تخلف

بالصورة..ها علاش دارو قانون منع النشير: مانطة طاحت على سلك الطرامواي في كازا ومنعاتو من الحركة ثلاثة سوايع | حوادث و حقوق

بالصورة..ها علاش دارو قانون منع النشير: مانطة طاحت على سلك الطرامواي في كازا ومنعاتو من الحركة

بالصورة..سيدة ستغلات رضيعها للاتجار بالقرقوبي بطنجة | حوادث و حقوق

بالصورة..سيدة ستغلات رضيعها للاتجار بالقرقوبي بطنجة

المشاريع الطرقية لبرنامج الحسيمة منارة المتوسط ستحسن الأوضاع السوسيو-اقتصادية والسلامة الطرقية بالإقليم | بوليتيك

المشاريع الطرقية لبرنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' ستحسن الأوضاع السوسيو-اقتصادية والسلامة

حصري..هذا ما يقع مع مرتكب مجزرة تطوان داخل السجن+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

حصري..هذا ما يقع مع مرتكب مجزرة تطوان داخل السجن+تفاصيل مثيرة

تسجيلات صوتية تطيح بضباط شرطة بخريبكة | بوليتيك

تسجيلات صوتية تطيح بضباط شرطة بخريبكة

بيضاوة شدوهم في طنجة عندهم الكوكايين والقرقوبي وسلاح أبيض+صورة | حوادث و حقوق

بيضاوة شدوهم في طنجة عندهم الكوكايين والقرقوبي وسلاح أبيض+صورة

مصرع طالبتين من موريتانيا بالجديدة | حوادث و حقوق

مصرع طالبتين من موريتانيا بالجديدة

خطير..زوجة قتلات حماتها بسوق السبت | حوادث و حقوق

خطير..زوجة قتلات حماتها بسوق السبت

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

المشاريع الطرقية لبرنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' ستحسن الأوضاع السوسيو-اقتصادية والسلامة الطرقية بالإقليم

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 02:49 المشاريع الطرقية لبرنامج الحسيمة منارة المتوسط ستحسن الأوضاع السوسيو-اقتصادية والسلامة الطرقية بالإقليم | بوليتيك
المشاريع الطرقية لبرنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' ستحسن الأوضاع السوسيو-اقتصادية والسلامة الطرقية بالإقليم
أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الأربعاء بالحسيمة، أن المشاريع الطرقية التي تم إطلاقها ضمن برنامج التنمية المجالية ''الحسيمة، منارة المتوسط'' ستمكن من تحسين

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الأربعاء بالحسيمة، أن المشاريع الطرقية التي تم إطلاقها ضمن برنامج التنمية المجالية ''الحسيمة، منارة المتوسط'' ستمكن من تحسين الأوضاع السوسيو-اقتصادية وضمان السلامة الطرقية بالمنطقة.

وقال اعمارة، في تصريح للصحافة خلال زيارة ميدانية للإطلاع على تقدم أشغال المشاريع الطرقية ضمن برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط''، إن ''هذه المشاريع ستمكن من تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، وترفع من مستوى السلامة الطرقية والخدمات المقدمة إلى مستعملي الطريق، وتسهيل الولوج إلى المدار المتوسطي، وتثمين المؤهلات السياحية للجهة''.

في هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تهم توسعة وتقوية الطريق الإقليمية رقم 5209 الرابطة بين آيت قمرة والحسيمة عبر أمزورن على مسافة 13 كلم، والطريق الوطنية رقم 5207 بطول 19,5 كلم والرابطة بين بني حديفة ومريقة، والطريق الوطنية رقم 8 الرابط بين تارجيست وبني بوفراح على مسافة 24 كلم.

وأوضح اعمارة أن مشروع توسعة وتقوية الطريق رقم 5209، والذي يمتد على 12 شهرا، يتطلب استثمارا بقيمة 47 مليون درهم، ويهدف إلى تسهيل الولوج إلى مدينة الحسيمة عبر مدخلها الغربي، بالإضافة إلى الرقي بالخدمات المقدمة إلى مستعملي الطريق، بالنظر إلى كون هذا المحور الطرقي يؤدي أيضا إلى الملعب الكبير للحسيمة، الذي يوجد في طور الإنجاز، والمنطقة الصناعية آيت قمرة، التي تعد محركا للتنمية الاقتصادية بالمنطقة.

وأضاف أن مشروع تقوية الطريق الوطنية رقم 8، باستثمار يصل إلى 105 مليون درهم على مدى 24 شهرا، يروم بالأساس نقل مكان شبكات الماء والكهرباء الموجودة حاليا جانب الطريق، وتأهيل المحيط البيئي المجاور.

أما بخصوص مشروع تقوية الطريق الإقليمية رقم 5207، والذي سيتطلب غلافا ماليا بقيمة 43 مليون درهم والممول من وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، فينتظر الانتهاء منه ضمن أجل 12 شهرا.

وتندرج هذه المشاريع ضمن برنامج ''الحسيمة، منارة المتوسط''، والذي خصص له غلاف مالي بقيمة 6,5 مليار درهم، من بينها 714 مليون درهم كاستثمارات لتقوية وتوسيع شبكة الطرق الرئيسية، وإعادة تشييد بعض المنشآت الفنية على مستوى الإقليم.

وبنفس المناسبة، اطلع الوزير على نسبة تقدم إنجاز أشغال إعادة بناء ثلاث منشآت فنية بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى النقط الكيلومترية رقم 10 و 13 و 14، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الأشغال 16 مليون درهم، وتصل نسبة التقدم الإجمالية 40 في المائة.

كما عقد السيد اعمارة اجتماع عمل مع المسؤولين الإقليميين والجهويين للوزارة والسلطات المحلية والشركات المكلفة بتنفيذ المشاريع، حيث شدد الوزير على أهمية هذه المشاريع ووقعها الاجتماعي والاقتصادي على المنطقة برمتها.

كما شكل الاجتماع مناسبة لإيجاد حلول لبعض العراقيل التي تواجه السير العادي لأشغال إنجاز بعض المشاريع، وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ الأوراش المفتوحة.

وأشاد عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، خلال هذا الاجتماع بالجهود المبذولة من طرف الوزارة وأطرها بالمديرية الإقليمية لإعادة فتح الطرق المؤدية لحوالي 104 قرية بالإقليم، والتي أغلقت بسبب تساقط الثلوج، وذلك بفضل تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية المتوفرة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحسيمة الثلوج المشاريع الموارد البشرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تسجيلات صوتية تطيح بضباط شرطة بخريبكة | بوليتيك

تسجيلات صوتية تطيح بضباط شرطة بخريبكة

عـــاجل..الكعبي سفيرا جديدا بالمغرب | بوليتيك

عـــاجل..الكعبي سفيرا جديدا بالمغرب

الأميرة للا مريم تترأس بمراكش عملية تلقيح الأطفال وحفل تقديم حصيلة 30 سنة من العمل في خدمة حق الطفل في التلقيح | بوليتيك

الأميرة للا مريم تترأس بمراكش عملية تلقيح الأطفال وحفل تقديم حصيلة 30 سنة من العمل في خدمة حق الطفل في التلقيح

انفــــراد.. هاشنو دار رئيس جماعة لفضالات بعد أسبوع على إطلاق سراحه و هكذا كانت ردة فعل الزوجة | بوليتيك

انفــــراد.. هاشنو دار رئيس جماعة لفضالات بعد أسبوع على إطلاق سراحه و هكذا كانت ردة فعل الزوجة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :01 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 3 دقائق

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :01 فبراير 2018 | شوف تيفي

بالفيديو..نساء تطوان ضد قانون العنف ضد المرأة..غادي تولي عندنا قطيعة مع خوتنا والأباء ديالنا بسباب هاذ القانون | خارج البلاطو

بالفيديو..نساء تطوان ضد قانون العنف ضد المرأة..غادي تولي عندنا قطيعة مع خوتنا والأباء ديالنا بسباب هاذ القانون

رجل تعليم كاعي..كنشكر رئيس الحكومة العثماني على هاذ الكادو اللي قطع لينا من الصالير | خارج البلاطو

رجل تعليم كاعي..كنشكر رئيس الحكومة العثماني على هاذ الكادو اللي قطع لينا من الصالير

أحوال الطقس :01 فبراير 2018 | الطقس

أحوال الطقس :01 فبراير 2018

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..شوفو شنو قال الإعلامي فيصل القاسم على الناشط الأمازيغي عصيد اللي قال الدين سبب تخلف العرب والمسلمين | إعلام وتواصل
منذ 29 دقيقة

بالفيديو..شوفو شنو قال الإعلامي فيصل القاسم على الناشط الأمازيغي عصيد اللي قال ''الدين سبب تخلف

بالصورة..ها علاش دارو قانون منع النشير: مانطة طاحت على سلك الطرامواي في كازا ومنعاتو من الحركة ثلاثة سوايع | حوادث و حقوق

بالصورة..ها علاش دارو قانون منع النشير: مانطة طاحت على سلك الطرامواي في كازا ومنعاتو من الحركة

بالصورة..سيدة ستغلات رضيعها للاتجار بالقرقوبي بطنجة | حوادث و حقوق

بالصورة..سيدة ستغلات رضيعها للاتجار بالقرقوبي بطنجة

المشاريع الطرقية لبرنامج الحسيمة منارة المتوسط ستحسن الأوضاع السوسيو-اقتصادية والسلامة الطرقية بالإقليم | بوليتيك

المشاريع الطرقية لبرنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' ستحسن الأوضاع السوسيو-اقتصادية والسلامة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.