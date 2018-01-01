تسجيلات صوتية تطيح بضباط شرطة بخريبكة ﻿

أطاحت شكاية تقدمت بها زوجة معتقل بالسجن المحلي بخريبكة، تتهم فيها زوجها بخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد لثلاثة ضباط من شرطة المدينة، بعد أن تقدمت بملتمس للوكيل العام بإحالة شكايتها على جهة

''شوف تيفي''

أطاحت شكاية تقدمت بها زوجة معتقل بالسجن المحلي بخريبكة، تتهم فيها زوجها بخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد لثلاثة ضباط من شرطة المدينة، بعد أن تقدمت بملتمس للوكيل العام بإحالة شكايتها على جهة أمنية غير الشرطة القضائية في خريبكة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فإن الزوجة، تعرضت للنصب والاحتيال من قبل زوجها الملقب بـ ''مايكل'' فلجأت إلى وضع شكاية ضده، وعللت ملتمسها بشأن إحالة الشكاية بتواطؤ بعض الضباط مع زوجها، مستدلة بمكالمة هاتفية توثق لتهديد تعرضت له من قبل أحدهم بشأن سحب الشكاية.

وأضافت مصادر اليومية أن عبد السلام أعدجو الوكيل العام لاستئنافية خريبكة كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث فيها والاستماع إلى زوجها المعتقل.

وأشارت المصادر ذاتها أن الأبحاث التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية خمسة أشهر، وقفت على تورط ثلاثة ضباط مع شخص مبحوث عنه بعدد من الجرائم تخص النصب والتزوير والشيكات بدون مؤونة وتقديم معلومات سرية كانت تمكنه من الهرب من الكمائن التي تنصب له ويتعلق الأمر بكل من رئيس فرقة الصقور سابقا الذي يعمل بالشرطة القضائية ببني ملال ورئيس الفرقة الاقتصادية والمالية بخريبكة وضابط شرطة ممتاز مكلف بتدبير مصلحة الإكراهات البدنية بالشرطة القضائية بخريبكة.