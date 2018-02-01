بيضاوة شدوهم في طنجة عندهم الكوكايين والقرقوبي وسلاح أبيض+صورة ﻿

تمكنت فرقة التدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، يومه الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة،وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالخيانة والاتجار في المخدرات والمؤثرات

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة التدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، يومه الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة،وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالخيانة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب مصدر أمني فالمعنيون بالأمر البالغون من العمر على التوالي28 و25 و24 سنة جرى توقيفهم بالمحطة الطرقية بناء على معلومات توصلت بها عناصر الفرقة المذكورة مفادها أن ثلاثة أشخاص ينحدرون من مدينة الدار البيضاء يعملون ضمن شبكة لترويج المخدرات،حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية على العثور بحوزتهم على 1200 قرص مخدر وكمية من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي مشكوك في مصدره بالإضافة إلى سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفين تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.