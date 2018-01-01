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خطير..زوجة قتلات حماتها بسوق السبت

بتاريــخ : 1 فبراير 2018 / 01:55 خطير..زوجة قتلات حماتها بسوق السبت | حوادث و حقوق
خطير..زوجة قتلات حماتها بسوق السبت
أوقفت عناصر أمنية تابعة لمفوضية الأمن بسوق السبت مؤخرا، متهمة بالتسبب في وفاة حماتها بعد ملاسنات بينهما انتهت بتشابك بالأيدي وتطور الأمر إلى وقوع مواجهة دموية،

''شوف تيفي''

أوقفت عناصر أمنية تابعة لمفوضية الأمن بسوق السبت مؤخرا، متهمة بالتسبب في وفاة حماتها بعد ملاسنات بينهما انتهت بتشابك بالأيدي وتطور الأمر إلى وقوع مواجهة دموية، ليتم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة قبل أن يتم تقديمها أمام الوكيل العام الذي استمع لها وعرض ملفها على العدالة للنظر في التهم الموجهة إليها.

وحسب ما أوردته يومية الصباح فإن المتهمة التي لم تكن سوى كنة الضحية كانت تقطن في الطابق السفلي لمسكن حماتها التي كانت تجاورها، وكانت تقع بينهما خلافات بسيطة بحكم الاحتكاك اليومي بينهما، وزادت مواسير المياه العادمة المختنقة من حدة المشاكل بعد توقف جريانها بسبب مشاكل اعتبرتها الضحية مفتعلة ومدبرة من طرف زوجة ابنها.

وفي يوم الحادث وبعد أن فاحت روائح كريهة من المواسير استشاطت الضحية غضبا ووجهت كلاما فضا إلى غريمتها التي ردت عليها بالمثل ما ترتب عنه ملاسنات تطورت إلى تشابك بالأيدي ما أفضى إلى إصابة الضحية بكسور في يدها.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصباح الحماة سوق السبت المتهمة

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