مدرب منتخب ليبيا يتهم حكم المباراة بتحيزه للمنتخب المغربي ﻿

قال عمر المريمي مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم، إن حكم المباراة ساهم بقوة في فوز المنتخب المغربي في مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين.

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قال عمر المريمي مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم، إن حكم المباراة ساهم بقوة في فوز المنتخب المغربي في مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين.

واتهم المريني خلال المؤتمر الصحفي، حكم المباراة باتخاذ العديد من القرارات أثرت سلبا على هجمات منتخب بلاده، مؤكدا أنه أعلن عن ضربات خطأ لا أساس لها من الصحة في الوقت الذي كان يسعى لبناء هجمات من الخطوط الدفاعية وصولا لمرمى أناس الزنيتي.

وحمل مدرب المنتخب الليبي اللجنة المنظمة التي سهرت على تنظيم كأس أمم إفريقيا مسؤولية تأخير الطائرة من طرف إدارة الدار البيضاء والتي تسببت في إرهاق اللاعبين وعدم استعدادهم بشكل جيد للمباراة مع منتخب قوي ويتمتع بكل المؤهلات لبلوغ النهائي.