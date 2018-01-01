عاجل..هذا هو مصير الفرمليات اللي صوروا مريض مسن كيمارس العادة السرية وحكروا عليه وشبعو فيه معيور ﻿

قامت المصالح الأمنية بمدينة الجدیدة، يومه الأربعاء، بإحالة ممرضتین على وكیل الملك لدى ابتدائیة الجدیدة، وذلك عقب تورطهن في تصوير شخص مسن يعاني من مرض عقلي وهو يمارس العادة السرية على سريره الذي

"شوف تيفي"

قامت المصالح الأمنية بمدينة الجدیدة، يومه الأربعاء، بإحالة ممرضتین على وكیل الملك لدى ابتدائیة الجدیدة، وذلك عقب تورطهن في تصوير شخص مسن يعاني من مرض عقلي وهو يمارس العادة السرية على سريره الذي كان يرقد به بمستشفى محمد الخامس بالجديدة.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بممرضتين في فترة التدريب، تتابعان دراستهما في إحدى المدارس الخاصة بالتمريض بمدينة الجديدة، قامتا بتصوير مريض داخل قسم جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى المذكور، ووجهتا له السب والإهانة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحریات التي باشرتھا المصالح الأمنية فور انتشار الفيديو بتطبيق "واتساب" مكنت من التعرف على هوية الضحية والمكان الذي جرت به تفاصيل الفيديو الصادم، ليتم التوجه إلى مستشفى محمد الخامس، حيث كشفت الإدارة عن هوية الممرضتين.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كانت سباقة للكشف عن التفاصيل الأولى الخاصة بهذا الفيديو، الذي انتشر على تطبيق "واتساب" الأسبوع الماضي.