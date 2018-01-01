المنتخب المغربي يتعرف على خصمه في نهائي كأس أمم إفريقيا ﻿

فشل المنتخب السوداني المحلي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في تحقيق التأهلإلى الى نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد هزيمته أمام منتخب نيجيريا بنتيجة هدف دون رد بالملعب الكبير بمراكش.

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فشل المنتخب السوداني المحلي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في تحقيق التأهلإلى الى نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد هزيمته أمام منتخب نيجيريا بنتيجة هدف دون رد بالملعب الكبير بمراكش.

وسجل غابرئيل أوكيشوكو، لاعب المنتخب النيجيري الهدف الوحيد في الدقيقة 16، في الوقت الذي قدم فيه المنتخب السوداني كل شيء عدا تسجيل الأهداف بعد خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل خاصة خلال الجولة الثانية من المباراة.

وبهذه النتيجة سيواجه المنتخب المغربي نظيره النيجيري في نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين يوم الأحد المقبل بمركب محمد الخامس بداية من الساعة 19.30 ليلا.