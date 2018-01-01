عــــاجل..بعد تأهل المنتخب المغربي لنهائي الشان..السلامي يؤكد أن الحافيظي محروم من النهائي ﻿

عبر جمال سلامي مدرب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، قبل قليل من مساء يومه الأربعاء، عن سعادته لبلوغ نهائي كأس أمّم افريقيا للمحليين بعد تغلبه على نظيره الليبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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عبر جمال سلامي مدرب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، قبل قليل من مساء يومه الأربعاء، عن سعادته لبلوغ نهائي كأس أمّم افريقيا للمحليين بعد تغلبه على نظيره الليبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال سلامي خلال المؤتمر الصحفي، إن كل المنتخبات التي واجهها المنتخب المغربي تعتمد على نهج دفاعي وتغلق كل الممرات أمام المهاجمين الشيء الذي صعب من مأموريته وحرم الجماهير من متابعة مباريات مفتوحة، مؤكدا أن تحقيق الفوز بنتائج عريضة يعود لالتزام المجموعة بتعليمات الطاقم التقني والمجهودات الجبارة التي تقدمها داخل رقعة الميدان.

وبخصوص عبد الاله الحافيظي أكد مدرب المنتخب أن حالته الصحية في تحسن مستمر خاصة بعد الفحص الطبي الأخير إلا أنه لا يفكر في إشراكه خلال مباراة النهائي سيما أن أمامه مستقبل كبير رفقة فريقه وسلامته الصحية تعتبر أهم من أي إنجاز قد تتوج به المجموعة.

وتابع قائلا :" إحصائيات منافسات كأس افريقيا أكدت للجميع أن المنتخب المغربي يتوفر على لاعبين من الطراز الرفيع.. الكعبي هداف البطولة ودافعنا لم يُستقبل سوى هدفين واحد منهما بعد خطأ فردي للحارس".