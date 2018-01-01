بعد تألقه..هذا ما قرره فريق نهضة بركان بخصوص مستقبل لاعبه ''أيوب الكعبي'' بخصوص عرض الزمالك ﻿

كشف مجيد مضران الرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان أن مهاجم فريقه أيوب الكعبي لن يرحل عن الفريق إلا بعد كأس العالم الصيف المقبل و رحيله في هذه الظرفية مستحيل.

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كشف مجيد مضران الرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان أن مهاجم فريقه أيوب الكعبي لن يرحل عن الفريق إلا بعد كأس العالم الصيف المقبل و رحيله في هذه الظرفية مستحيل.

وأكد مضران في تصريح نقلته وسائل إعلام مصرية، لم يحدث أن جلسنا مع أي مندوبين أو مسؤولين من الزمالك مضيفا أن الكعبي لن يباع ولن يعار إلا بعد نهاية الموسم بعد كأس العالم في روسيا''.

ومباشرة بعد تأهل المنتخب المغربي المحلي على نظيره الليبي يومه الأربعاء،اختارت اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان، رجل مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين التي جمعت قبل قليل المنتخب المغربي أمام نظيره الليبي.