عــــاجل:أمريكا تدرج إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب و حركة حماس ترد ﻿

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن قرار الولايات المتحدة إدراج رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب لن ''يثنيها عن خيار مقاومة إسرائيل''.

شــــوف تيفي:

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن قرار الولايات المتحدة إدراج رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب لن "يثنيها عن خيار مقاومة إسرائيل".

وقالت الحركة ، في بيان، أن "القرار الأمريكي بإدراج هنية على قائمة الإرهاب محاولة فاشلة للضغط على المقاومة، ولن يثنينا هذا القرار عن مواصلة خيار المقاومة لطرد الاحتلال" الاسرائيلي.

وكانت الخارجية الأمريكية قالت، في وقت سابق، إن "هنية تربطه صلات وثيقة مع الجناح العسكري لحماس وهو يؤيد العمل المسلح بما في ذلك ضد المدنيين"، مضيفة أنه "يشتبه بضلوعه في هجمات إرهابية على إسرائيليين" كما أن حركته "مسؤولة عن مقتل 17 أمريكيا في هجمات ارهابية".