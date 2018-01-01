عـــاجل..قتيل في حادث قطار يستقله أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي ﻿

لقي يومه الأربعاء، شخص مصرعه عندما اصطدم قطار يستقله أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي كانوا في طريقهم إلى منتجع في ولاية فرجينيا الغربية (غرب العاصمة واشنطن) بشاحنة نفايات، بحسب ما أعلن البيت

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لقي يومه الأربعاء، شخص مصرعه عندما اصطدم قطار يستقله أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي كانوا في طريقهم إلى منتجع في ولاية فرجينيا الغربية (غرب العاصمة واشنطن) بشاحنة نفايات، بحسب ما أعلن البيت الأبيض مؤكدا عدم إصابة أي من أعضاء الكونغرس بجروح خطيرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "هناك حالة وفاة مؤكدة وحالة إصابة خطيرة. ليس هناك إصابات خطيرة بين أعضاء الكونغرس أو موظفيهم". وأضافت أن الرئيس دونالد ترامب أ بلغ بالحادث.

وكان عشرات الجمهوريين من مجلسي النواب والشيوخ يستقلون قطار شركة السكك الحديد الوطنية (امتراك) في طريقهم لتمضية عطلة سنوية في منتجع بفرجينيا الغربية، عندما اصطدم بالشاحنة.