 أيوب الكعبي أصبح الهداف التاريخي لكأس إفريقيا للمحليين ''الشان'' ﻿
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أيوب الكعبي أصبح الهداف التاريخي لكأس إفريقيا للمحليين ''الشان''

بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 19:42 أيوب الكعبي أصبح الهداف التاريخي لكأس إفريقيا للمحليين الشان | سبور
أيوب الكعبي أصبح الهداف التاريخي لكأس إفريقيا للمحليين ''الشان''
أصبح أيوب الكعبي، الهداف التاريخي، لكأس إفريقيا للمحليين، رفقة المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، خلال منافسات النسخة الخامسة، التي تجرى حاليا بالمغرب، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى ثمانية

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

 أصبح أيوب الكعبي، الهداف التاريخي، لكأس إفريقيا للمحليين، رفقة المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، خلال منافسات النسخة الخامسة، التي تجرى حاليا بالمغرب، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى ثمانية أهداف .

وسجل مهاجم النهضة البركانية، أيوب الكعبي، هدفين أمام المنتخب الليبي في الدقيقة 73 و 97، برسم دور نصف نهائي ''الشان''، علما أنه لازالت أمامه المباراة النهائية لرفع رصيده من الأهداف.

ويذكر أن الكعبي تفوق على الزامبي غيغن سينغولوما، صاحب الخمسة أهداف ، في دورة الكونغو 2009، والجنوب إفريقي برنارد باكر، الذي سجل أربعة أهداف بجوهانسبورغ عام 2014.

 

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المنتخب المغربي المنتخب الليبي كأس إفريقيا للمحليين شوف سبور

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