الكعبي رجل مباراة نصف نهائي كأس إفريقيا بين المنتخب المغربي ونظيره الليبي ﻿

اختارت اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان، رجل مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين التي جمعت قبل قليل المنتخب المغربي أمام نظيره الليبي.

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اختارت اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان، رجل مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين التي جمعت قبل قليل المنتخب المغربي أمام نظيره الليبي.

وَقدم الكعبي مهاجم المنتخب المغربي مباراة مثالية بإحرازه لثنائية مكنت أبناء السلامي من قيادة اللقاء بشكل جيد ليأتي هدف الخلاص عن طريق وليد الكرتي من نقطة جزاء.

وتمكن المنتخب المغربي من بلوغ نهائي البطولة الإفريقية في نسختها الخامسة ومن المنتظر أن يتعرف على خصمه من الفائز في مباراة السودان أمام نيجيريا.