 وفاة شخص بالرباط تم اعتقاله متلبسا بحيازة المخدرات ﻿
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وفاة شخص بالرباط تم اعتقاله متلبسا بحيازة المخدرات

بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 19:35 وفاة شخص بالرباط تم اعتقاله متلبسا بحيازة المخدرات | حوادث و حقوق
وفاة شخص بالرباط تم اعتقاله متلبسا بحيازة المخدرات
علم لدى ولاية أمن الرباط، أن شخصا كان موضوعا تحت تدبير المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا توفي، مساء أمس الثلاثاء، بسبب مضاعفات مرتبطة بمرض مزمن.

''شوف تيفي''+''و م ع''

علم لدى ولاية أمن الرباط، أن شخصا كان موضوعا تحت تدبير المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا توفي، مساء أمس الثلاثاء، بسبب مضاعفات مرتبطة بمرض مزمن.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، كانت قد أوقفت المشتبه به بتاريخ 19 يناير الجاري متلبسا بحيازة المخدرات وترويجها، قبل أن يتقرر نقله في بادئ الأمر إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا بعدما ظهرت عليه علامات العارض الصحي بسبب معاناته من داء السكري، ثم في مرحلة موالية إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، حيث تم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية من أجل العلاج إلى أن وافته المنية.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بجثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، بينما فتحت فرقة الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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المغرب شوف تيفي المخدرات النيابة العامة المستشفى سلا الرباط

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