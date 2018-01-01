بالفيديو.. ''إيريكا'' أول مذيعة أخبار روبوت في العالم ﻿

قامت شركة يابانية، مؤخرا، باختراع أول مذيعة أخبار اسمها ''إريكا''، والتي تشعر متابعيها بالدفء عندما تتحدث، وبالاهتمام عندما تقرأ لك نشرة الأخبار.

''شوف تيفي''

قامت شركة يابانية، مؤخرا، باختراع أول مذيعة أخبار اسمها ''إريكا''، والتي تشعر متابعيها بالدفء عندما تتحدث، وبالاهتمام عندما تقرأ لك نشرة الأخبار.

وحسب موقع قناة ''بي بي سي'' فقد قررت شركة يابانية بالتعاون مع إحدى محطات التلفزة تقديم ''إريكا'' إلى المشاهدين في أبريل المقبل بعد أربع سنوات من تصميهما على نحو يجعل المتلقي وكأنه يستمع ويشاهد مذيعة أخبار.

وأكدت القناة أن مصمم ''إريكا''، قال لصحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية، هيروشي إيشيجورو، إنها قريبة جدا من البشر بفضل تقنية الذكاء الصناعي إلى درجة أنها تكاد أن ''تشعر بك''، مشيرا إلى أنها وعلى الرغم من أنها لا تستطيع أن تحرك ذراعيها، إلا أنها تستجيب بعينيها إلى المؤثرات الخارجية لأنها تعمل بالأشعة تحت الحمراء.