رسميا..ها شحال غادي يدوز الرجل ديال الحبس إيلا ضرب ختو/ مرتو/ أوالأم ديالو ﻿

أكد مشروع قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي صادق عليه مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية على أن الفصل 403 يتعلق بالعقوبات التي سيتم تقريرها في حق

"شوف تيفي"

أكد مشروع قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي صادق عليه مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية على أن الفصل 403 يتعلق بالعقوبات التي سيتم تقريرها في حق المتورطين في تعنيف المرأة.

ويشير هذا الفصل إلى أن أي شخص قام بتعنيف أو إيذاء امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل إذا كان حملا بينا أو معلوما لدى الفاعل أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد شخص له ولاية سلطة عليه أو ضد طليق بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين.

وأكد القانون المذكور بأن الفصل 431 يشير إلى أن العقوبة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم و10 آلاف درهم، وتتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو إذا كانت ضحية الجريمة قاصرة وكذا في حالة العود.