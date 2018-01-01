بــــرافو.. الكعبي ينقد المنتخب المغربي ويقوده لنهائي الشان ﻿

قاد أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان لكرة القدم، اليوم الأربعاء، المنتخب المغربي المحلي، لنهائي كأس أمّم افريقيا للمحليين في مباراة نصف النهائي أمام نظيره المنتخب الليبي بعد تحقيق الفوز بنتيجة

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قاد أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان لكرة القدم، اليوم الأربعاء، المنتخب المغربي المحلي، لنهائي كأس أمّم افريقيا للمحليين في مباراة نصف النهائي أمام نظيره المنتخب الليبي بعد تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ارضية مركب محمد الخامس.

وتمكن الكعبي من افتتاح حصة التسجيل في الدقيقة 73، عن طريقة ضربة رأسية بعد تمريرة رائعة من اللاعب زكرياء حذراف، ليعود المنتخب الليبي في المباراة بواسطة اللاعب عبد الرحمن رمضان خليفة في الدقيقة 86 بعد استغلاله لهفوة فادحة من الحارس أنس الزنيتي لينتهي الوقت القانوني بالتعادل الإيجابي هدف في كل شباك.

وخلال الشوط الأول الإضافي عاد الكعبي هداف البطولة الافريقية بثمانية أهداف ليضيف الهدف الثاني له في اللقاء في الدقيقة 97 ليعود وليد الكرتي لإحراز الهدف الثالث من نقطة جزاء في الدقيقة 117 معلنا مرور المنتخب المغربي المحلي لنهائي كأس أمم افريقيا للمحليين.