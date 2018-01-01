هـــام للنساء..هذه شروط الولوج لمهنة ''عـــدل'' ﻿

سيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن تنظيم مباراة لولوج مهنة العدل مفتوحة لأول مرة في وجه الإناث والذكور على حد سواء.

شـــوف تيفي:

سيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن تنظيم مباراة لولوج مهنة العدل مفتوحة لأول مرة في وجه الإناث والذكور على حد سواء.

وحسب مصادرنا،يتشرط في الراغبة في ممارسة العدل أن تكون مسلمة و ذات جنسية مغربية و حاصلة على الإجازة في القانون أو الشريعة أو الدراسات الإسلامية أو اللغة العربية.

كما يجب أن تكون بالغة من العمر 25 سنة على الأقل، و ألا يزيد عمرها عن 45 سنة على الأقل ولم يسبق أن حكم عليها بالسجن أو الغرامة النافذة أو موقوفة التنفيذ.

و بعد النجاح في المباراة سوف تتلقى المرأة سنة من التدريب بقرار من وزير العدل.