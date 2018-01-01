الزنيتي يحظى بمساندة معنوية من الجماهير المغربية بمركب محمد الخامس ﻿

تفاعلت الجماهير المغربية التي حضرت لمتابعة مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بين المنتخب المغربي ونظيره الليبي بكل روح رياضية مع الخطأ الفادح لأناس الزنيتي حارس فريق الرجاء البيضاوي الذي

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تفاعلت الجماهير المغربية التي حضرت لمتابعة مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بين المنتخب المغربي ونظيره الليبي بكل روح رياضية مع الخطأ الفادح لأناس الزنيتي حارس فريق الرجاء البيضاوي الذي تسبب في هدف التعادل للمنتخب الليبي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

ولقي حارس المنتخب المغربي مساندة قوية من الجماهير المغربية بمركب محمد الخامس بحيث نادت باسمه بقوة مقدمة له الدعم المعنوي لمواصلة المباراة بنفسية مرتفعة.

وسجل أيوب الكعبي الهدف الاول في اللقاء عن طريق ضربة رأسية في الدقيقة 83 بعد تمريرة ميليمترية من زكريا حدراف لاعب فريق الرجاء البيضاوي.