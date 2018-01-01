 الزنيتي يحظى بمساندة معنوية من الجماهير المغربية بمركب محمد الخامس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..شوفو شنو قال الإعلامي فيصل القاسم على الناشط الأمازيغي عصيد اللي قال الدين سبب تخلف العرب والمسلمين | إعلام وتواصل

بالفيديو..شوفو شنو قال الإعلامي فيصل القاسم على الناشط الأمازيغي عصيد اللي قال ''الدين سبب تخلف

بالصورة..ها علاش دارو قانون منع النشير: مانطة طاحت على سلك الطرامواي في كازا ومنعاتو من الحركة ثلاثة سوايع | حوادث و حقوق

بالصورة..ها علاش دارو قانون منع النشير: مانطة طاحت على سلك الطرامواي في كازا ومنعاتو من الحركة

بالصورة..سيدة ستغلات رضيعها للاتجار بالقرقوبي بطنجة | حوادث و حقوق

بالصورة..سيدة ستغلات رضيعها للاتجار بالقرقوبي بطنجة

المشاريع الطرقية لبرنامج الحسيمة منارة المتوسط ستحسن الأوضاع السوسيو-اقتصادية والسلامة الطرقية بالإقليم | بوليتيك

المشاريع الطرقية لبرنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' ستحسن الأوضاع السوسيو-اقتصادية والسلامة

حصري..هذا ما يقع مع مرتكب مجزرة تطوان داخل السجن+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

حصري..هذا ما يقع مع مرتكب مجزرة تطوان داخل السجن+تفاصيل مثيرة

تسجيلات صوتية تطيح بضباط شرطة بخريبكة | بوليتيك

تسجيلات صوتية تطيح بضباط شرطة بخريبكة

بيضاوة شدوهم في طنجة عندهم الكوكايين والقرقوبي وسلاح أبيض+صورة | حوادث و حقوق

بيضاوة شدوهم في طنجة عندهم الكوكايين والقرقوبي وسلاح أبيض+صورة

مصرع طالبتين من موريتانيا بالجديدة | حوادث و حقوق

مصرع طالبتين من موريتانيا بالجديدة

خطير..زوجة قتلات حماتها بسوق السبت | حوادث و حقوق

خطير..زوجة قتلات حماتها بسوق السبت

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

الزنيتي يحظى بمساندة معنوية من الجماهير المغربية بمركب محمد الخامس

بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 18:30 الزنيتي يحظى بمساندة معنوية من الجماهير المغربية بمركب محمد الخامس | سبور
الزنيتي يحظى بمساندة معنوية من الجماهير المغربية بمركب محمد الخامس
تفاعلت الجماهير المغربية التي حضرت لمتابعة مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بين المنتخب المغربي ونظيره الليبي بكل روح رياضية مع الخطأ الفادح لأناس الزنيتي حارس فريق الرجاء البيضاوي الذي

شوف سبور

تفاعلت الجماهير المغربية التي حضرت لمتابعة مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بين المنتخب المغربي ونظيره الليبي بكل روح رياضية مع الخطأ الفادح لأناس الزنيتي حارس فريق الرجاء البيضاوي الذي تسبب في هدف التعادل للمنتخب الليبي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

ولقي حارس المنتخب المغربي مساندة قوية من الجماهير المغربية بمركب محمد الخامس بحيث نادت باسمه بقوة مقدمة له الدعم المعنوي لمواصلة المباراة بنفسية مرتفعة.

وسجل أيوب الكعبي الهدف الاول في اللقاء عن طريق ضربة رأسية في الدقيقة 83 بعد تمريرة ميليمترية من زكريا حدراف لاعب فريق الرجاء البيضاوي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب أناس الزنيتي المنتخب المغربي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة..نجم الكرة الفرنسية سابقا بلاتيني بجامع الفنا بمراكش | سبور

بالصورة..نجم الكرة الفرنسية سابقا بلاتيني بجامع الفنا بمراكش

الياميق ينتقل رسميا لفريق جنوى الإيطالي | سبور

الياميق ينتقل رسميا لفريق جنوى الإيطالي

من طنجة..المنتخب المغربي لرياضة البول الانجليزي يستعد لبطولة العالم بانجلترا | سبور

من طنجة..المنتخب المغربي لرياضة ''البول الانجليزي'' يستعد لبطولة العالم بانجلترا

طنان يعود مكرها لفريقه الفرنسي | سبور

طنان يعود مكرها لفريقه الفرنسي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :01 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 13 دقيقة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :01 فبراير 2018 | شوف تيفي

بالفيديو..نساء تطوان ضد قانون العنف ضد المرأة..غادي تولي عندنا قطيعة مع خوتنا والأباء ديالنا بسباب هاذ القانون | خارج البلاطو

بالفيديو..نساء تطوان ضد قانون العنف ضد المرأة..غادي تولي عندنا قطيعة مع خوتنا والأباء ديالنا بسباب هاذ القانون

رجل تعليم كاعي..كنشكر رئيس الحكومة العثماني على هاذ الكادو اللي قطع لينا من الصالير | خارج البلاطو

رجل تعليم كاعي..كنشكر رئيس الحكومة العثماني على هاذ الكادو اللي قطع لينا من الصالير

أحوال الطقس :01 فبراير 2018 | الطقس

أحوال الطقس :01 فبراير 2018

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..شوفو شنو قال الإعلامي فيصل القاسم على الناشط الأمازيغي عصيد اللي قال الدين سبب تخلف العرب والمسلمين | إعلام وتواصل
منذ 40 دقيقة

بالفيديو..شوفو شنو قال الإعلامي فيصل القاسم على الناشط الأمازيغي عصيد اللي قال ''الدين سبب تخلف

بالصورة..ها علاش دارو قانون منع النشير: مانطة طاحت على سلك الطرامواي في كازا ومنعاتو من الحركة ثلاثة سوايع | حوادث و حقوق

بالصورة..ها علاش دارو قانون منع النشير: مانطة طاحت على سلك الطرامواي في كازا ومنعاتو من الحركة

بالصورة..سيدة ستغلات رضيعها للاتجار بالقرقوبي بطنجة | حوادث و حقوق

بالصورة..سيدة ستغلات رضيعها للاتجار بالقرقوبي بطنجة

المشاريع الطرقية لبرنامج الحسيمة منارة المتوسط ستحسن الأوضاع السوسيو-اقتصادية والسلامة الطرقية بالإقليم | بوليتيك

المشاريع الطرقية لبرنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' ستحسن الأوضاع السوسيو-اقتصادية والسلامة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.