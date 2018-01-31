بالصور..إعادة تمثيل جريمة قتل أستاذ لمادة التربية الإسلامية بالسمارة ﻿

تم زوال يومه الأربعاء، إعادة تمثيل جريمة قتل أستاذ مادة التربية الإسلامية المسمى ''محمد تقي الله ماء العينين''، بمنطقة واد الكايز بمدينة السمارة.

''شوف تيفي''

تم زوال يومه الأربعاء، إعادة تمثيل جريمة قتل أستاذ مادة التربية الإسلامية المسمى ''محمد تقي الله ماء العينين''، بمنطقة واد الكايز بمدينة السمارة.

وحسب مصادر محلية فإن إعادة تمثيل الجريمة، جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور مسؤولين أمنيين من بينهم والي أمن العيون، بالإضافة إلى حضور الوكيل العام لدى استئنافية العيون والعشرات من المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بالسمارة، أوقفت المتورط الرئيسي ''ع.أ'' في هذا الفعل الإجرامي وشريكه بحي السلام بنفس المدينة بناء على معلومات دقيقة لـ ''الديستي''.