 إلغاء استخدام ''العارضات'' عند خط الانطلاق في سباقات الفورمولا واحد ﻿
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إلغاء استخدام ''العارضات'' عند خط الانطلاق في سباقات الفورمولا واحد

بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 18:20 إلغاء استخدام العارضات عند خط الانطلاق في سباقات الفورمولا واحد | سبور
إلغاء استخدام ''العارضات'' عند خط الانطلاق في سباقات الفورمولا واحد
أعلنت مجموعة ليبرتي ميديا المالكة لحقوق تنظيم بطولة العالم للفورمولا واحد الأربعاء إلغاء استخدام ''عارضات خط الانطلاق'' قبل انطلاق السباقات، معتبرة أنها ''تتناقض بوضوح مع المعايير الاجتماعية

شوف سبور

أعلنت مجموعة ليبرتي ميديا المالكة لحقوق تنظيم بطولة العالم للفورمولا واحد الأربعاء إلغاء استخدام ''عارضات خط الانطلاق'' قبل انطلاق السباقات، معتبرة أنها ''تتناقض بوضوح مع المعايير الاجتماعية الحديثة »، حسب ما أعلنت عنه وكالة فرانس بريس.

ودرجت العادة ان تقف على خط انطلاق سباقات الفئة الأولى، شابات جميلات يرتدين سراويل قصيرة وقمصانا ضيفة، تقتصر وظيفتهن على حمل اسم السائق وفريقه.

وقال مدير العلاقات التجارية في المجموعة شون براتشز : ''أعدنا النظر خلال العام الماضي في عدد من المجالات التي شعرنا بأنها بحاجة إلى تحديث لتكون أكثر انسجاما مع رؤيتنا لهذه الرياضة الرائعة''.

وتابع ''لطالما كان استخدام النساء عند خط الانطلاق عنصرا أساسيا في سباقات الفورمولا واحد لعقود، لكننا نشعر بأن هذه العادة لا تتلاءم مع قيم علامتنا التجارية وتتناقض بوضوح مع المعايير الاجتماعية الحديثة''.

وأشار براتشز إلى أن الممارسة لم تكن ''مناسبة ولا تمت بصلة للفورمولا واحد وجماهيرها القديمة والجديدة في كل أنحاء العالم''.

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العارضات سباقات الفورمولا واحد منع شوف تيفي

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