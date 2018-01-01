نصف نهائي كأس إفريقيا يتحول إلى ديربي الرجاء والوداد بين الجماهير البيضاوية ﻿

تحولت مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بين المنتخب المغربي ونظيره الليبي بمركب محمد الخامس إلى ديربي بيضاوي محض بين الجماهير المساندة لفريقي الرجاء والوداد البيضاويين خلال طريقة تفاعلها

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تحولت مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بين المنتخب المغربي ونظيره الليبي بمركب محمد الخامس إلى ديربي بيضاوي محض بين الجماهير المساندة لفريقي الرجاء والوداد البيضاويين خلال طريقة تفاعلها مع المباراة المهمة لأسود البطولة الاحترافية.

وركزت الجماهير الحاضرة للقاء على ترديد شعارات فريقي الرجاء والوداد دون أدنى تفاعل مع هجمات لاعبي المنتخب المغربي أمام خصمه العنيد الليبي عكس المباريات السابقة التي عرفت مساندة قوية لأبناء جمال سلامي.

وانتظرت مدرجات مركب محمد الخامس إلى غاية الدقيقة 25، لتمتلئ عن آخرها بحيث بلغ عدد الجماهير المغربية 42 ألف متفرج.