 تطورات جديدة بخصوص 85 مليون اللي شفراتها عصابة من البنكة نواحي البيضاء بالكريموجين ﻿
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تطورات جديدة بخصوص 85 مليون اللي شفراتها عصابة من البنكة نواحي البيضاء بالكريموجين

بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 18:03 تطورات جديدة بخصوص 85 مليون اللي شفراتها عصابة من البنكة نواحي البيضاء بالكريموجين | حوادث و حقوق
تطورات جديدة بخصوص 85 مليون اللي شفراتها عصابة من البنكة نواحي البيضاء بالكريموجين
علمت شوف تيفي، أن العناصر الأمنية اعتقلت حارس أمن الوكالة البنكية التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك المتواجدة بمنطقة السبيت نواحي الدارالبيضاء، وذلك بعدما نفدت عصابة مكونة من 5 أشخاص عملية سرقة

شوف تيفي

علمت شوف تيفي، أن العناصر الأمنية اعتقلت حارس أمن الوكالة البنكية التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك المتواجدة بمنطقة السبيت نواحي الدارالبيضاء، وذلك بعدما نفدت عصابة مكونة من 5 أشخاص عملية سرقة خطيرة همت مبلغ 85 مليون سنتيم من زبون الوكالة الأسبوع المنصرم.

وأضافت مصادرنا، أن اعتقال حارس أمن الوكالة البنكية جاء بغرض التحقيق معه بخصوص عملية السرقة.

تجدر الإشارة، إلى أن العصابة التي استعملت ''الكريموجين'' والتي أقدمت على سرقة مبلغ مهم من الزبون، جرى اعتقال شخصين ينتميان للعصابة يوم الاثنين الماضي.

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حوادث وحقوق شوف تيفي مجموعة بنكية الدارالبيضاء

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