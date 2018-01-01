منخرطو الرجاء يعقدون اجتماعا جديدا للإطاحة بحسبان ﻿

قرر منخرطو الرجاء الرياضي عقد اجتماع يوم غد الخميس، بعد قرار رئيس الفريق الأخضر، سعيد حسبان، بأنه غير مستعد للرحيل عن رئاسة النادي خلال الفترة الحالية .

''شوف سبور'' عبدالغفور ضرار

قرر منخرطو الرجاء الرياضي عقد اجتماع يوم غد الخميس، بعد قرار رئيس الفريق الأخضر، سعيد حسبان، بأنه غير مستعد للرحيل عن رئاسة النادي خلال الفترة الحالية .

وأفادت مصادر رجاوية، أن المنخرطين الذين بلغ عددهم 64 منخرطا،سيناقشون هذا القرار من أجل الخروج بحل استعجالي و المطالبة بعقد الجمع الاستثنائي.

ويذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كانت قد فرضت على سعيد حسبان عقد الجمع العام الاستثنائي، لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين، في أجل لا يتعدى 30 يوما، بعدما كان قد قرر حسبان رفع أشغال الجمع العام الذي عقد في 12 يناير الماضي، بسبب عدم وجود ظروف ملائمة لعقد الجمع العام و عدم وضع المرشحين ترشيحاتهم في الآجال القانونية أي قبل 20 يوما من الجمع العام، وهي المدة التي ستنتهي اليوم.