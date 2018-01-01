حصري..هذا ما تقرر في حق حارس سجن وزوجته وشخص ثالث تورطوا في سرقة مبلغ 320 مليون سنتيم بمارتيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، قضت مساء أمس الثلاثاء، بالسجن النافذ لشخص لمدة 8 سنوات، وسجن حارس بالسجن المحلي بتطوان لمدة أربع سنوات وزوجته لمدة 6 أشهر، عقب تورطهم في

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، قضت مساء أمس الثلاثاء، بالسجن النافذ لشخص لمدة 8 سنوات، وسجن حارس بالسجن المحلي بتطوان لمدة أربع سنوات وزوجته لمدة 6 أشهر، عقب تورطهم في سرقة مبلغ 320 مليون سنتيم من داخل منزل بمارتيل.

وكانت المصالح الولائية للشرطة القضائية بتطوان، قد تمكنت مؤخرا، من فك لغز سرقة أكثر من 300 مليون سنتيم من منزل بمدينة مرتيل، وذلك باعتقال المشتبه به الرئيسي، إضافة إلى زوجته وشخص ثالث يشتغل حارسا بالسجن المحلي بتطوان، بعد عملية تتبع وتحر أشرف عليها والي أمن تطوان شخصيا.

تجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي في هذه القضية تم ترصدہ ومراقبته، وقد تم الاعتماد للإطاحة به على ما أظهرته لهم كاميرات مراقبة رغم محاولته إخفاء وجهه وملامحه، حيث تم توصل إلى هويته قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، ليتبين خلال التحقيق معه بتورطه في سرقة المبلغ المذكور رفقة موظف بالسجن المحلي بتطوان وزوجة هذا الأخير.