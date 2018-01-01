خطير..الفيول بمياه شاطئ آسفي والساكنة تحتج ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الشريط الساحلي المتواجد بين مدينة آسفي ومنطقة الصويرية، عرف خلال الأسبوع الجاري تسرب مادة الفيول، ما أثار غضب واستياء الساكنة وخاصة العاملين في مجال الصيد البحري.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن الشريط الساحلي المتواجد بين مدينة آسفي ومنطقة الصويرية، عرف خلال الأسبوع الجاري تسرب مادة الفيول، ما أثار غضب واستياء الساكنة وخاصة العاملين في مجال الصيد البحري.

وأوضح يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان في اتصال له مع ''شوف تيفي'' بأن مادة ''الفيول'' تسربت بالمنطقة المتواجدة بالضبط بالقرب من معمل للطاقة الحرارية، مشيرا إلى أن الأمر يشكل خطرا على صحة المواطنين وعلى البيئة.

وطالب الإدريسي السلطات المحلية بالتدخل الفوري والمستعجل حتى يتم التعرف على مصدر مادة ''الفيول''، مبرزا في الوقت نفسه بأن مدينة آسفي تعتبر من بين المدن الأكثر تلوثا بالمغرب.