 صلاة الجنازة على جثمان الشاب المغربي اللي تقتل بالقرطاس بهولندا+صورة ﻿
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صلاة الجنازة على جثمان الشاب المغربي اللي تقتل بالقرطاس بهولندا+صورة

بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 16:52 صلاة الجنازة على جثمان الشاب المغربي اللي تقتل بالقرطاس بهولندا+صورة | دولي
صلاة الجنازة على جثمان الشاب المغربي اللي تقتل بالقرطاس بهولندا+صورة
تعرف مدينة أمستردام يومه الأربعاء، بعد صلاة العصر مراسيم صلاة جنازة الشاب المغربي محمد بوشيخي، الذي قتل في حادث إطلاق النار بنفس المدينة الجمعة الماضي، وذلك قبل نقل جثمانه إلى المغرب غدا الخميس،

''شوف تيفي''

تعرف مدينة أمستردام يومه الأربعاء، بعد صلاة العصر مراسيم صلاة جنازة الشاب المغربي محمد بوشيخي، الذي قتل في حادث إطلاق النار بنفس المدينة الجمعة الماضي، وذلك قبل نقل جثمانه إلى المغرب غدا الخميس، وبالتحديد مسقط رأسه مدينة بركان التي سيوارى بها الثرى.

 وحسب البرنامج الخاص بالجنازة فإن الساعة الثانية والنصف زوالا ستعرف إعطاء الكلمة لمجموعة من الشباب، قبل أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بحضور إمام مسجد.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أكدت سابقا بأنها تتابع عن كتب تطورات قضية مقتل القاصر المغربي بهولندا؛ وذلك بتنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية للمملكة بكل من لاهاي وأمستردام.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة أمستردام إطلاق النار الشباب أمستردام صلاة العصر

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