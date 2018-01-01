مصدر رجاوي يكشف عن تفاصيل الوقفة الاحتجاجية للمؤطرين ﻿

كشف مصدر قريب من عمر النجاري، مؤطر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم واللاعب السابق للنسور، أن 7 من مؤطري النادي من بينهم، هشام أبوشروان بوشعيب المباركي، قرروا تنظيم وقفة احتجاجية اليوم

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

كشف مصدر قريب من عمر النجاري، مؤطر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم واللاعب السابق للنسور، أن 7 من مؤطري النادي من بينهم، هشام أبوشروان بوشعيب المباركي، قرروا تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، بملعب الوازيس احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المادية.

وأفاد ذات المصدر، في حديث لـ '' شوف سبور''، أنه بعد الوقفة الاحتجاجية قرروا إتمام حصصهم التدريبية مع منح أجل لا يتعدى أربعة أيام لرئيس النادي سعيد حسبان، لصرف مستحقاتهم العالقة منذ شهور، قبل المرور إلى المرحلة الثانية وهي الإضراب بشكل نهائي عن إشرافهم على كل الفئات العمرية لفريق الرجاء.

وحسب المصدر ذاته فإن حسبان لم يبال بالوقفة الاحتجاجية رغم علمه بها، مؤكدا أنه رفض الاجتماع بالمؤطرين بحجة التزاماته الإدارية.