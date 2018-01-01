السجن والغرامة لكل شخص يكره المرأة البالغة أو القاصرة على الزواج بالعنف والتهديد ﻿

أفاد مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي صادق عليه مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية على أن الفصل 2-1-503، تم به التطرق للعقوبات التي ستفرض على

''شوف تيفي''

أفاد مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي صادق عليه مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية على أن الفصل 2-1-503، تم به التطرق للعقوبات التي ستفرض على المتورطين في إكراه المرأة على الزواج.

ويوضح الفصل المذكور أن من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد سيعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة مالية مابين 10 آلاف درهم و30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط.

وأكد الفصل بأن العقوبة تتضاعف، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد ضد المرأة بسبب جنسها أو لأنها قاصرة.

وأشار هذا الفصل أن المتابعة لا تجوز إلا بناء على شكاية من الشخص المتضرر من الجريمة، ويضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.