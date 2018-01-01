استئنافية الرباط تقرر ضم ملف أمنيين وجمركي إلى ملف 19 متهما في شبكة لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي ﻿

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط بعد زوال 28 يناير 2018 ضم ملف الأمنيين المتابعين ضمن 26 متهما في قضية حجز كل من 6 أطنان و370 كلغ من الشيرا ووثائق مزورة وسلاح ناري من

شوف تيفي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط بعد زوال 28 يناير 2018 ضم ملف الأمنيين المتابعين ضمن 26 متهما في قضية حجز كل من 6 أطنان و370 كلغ من الشيرا ووثائق مزورة وسلاح ناري من عيار 9 ملم و13 خرطوشة التي هي موضوع مساءلة في الملف الأصلي المتابع فيه 19 متهما.

وجاء قرار الضم بعد تأكد الهيئة القضائية من هوية الأظناء الذين أصبح عددهم يقدر بـ 45 متهما من ضمنهم إسباني ومغربيان يحملان الجنسية الهولندية واحد منهما موظف بهولندا.

وقد أرجأت الهيئة القضائية برئاسة محمد كشتيل النظر في الملف استجابة لطلب الدفاع الرامي إلى إعطائه مهلة للاطلاع على الملف رقم 3 الذي ضم إليه موكليه لأنه لم يطلع عليه أصلا وذلك احتراما لحقوق الدفاع.

وكان قرار الضم قد أثار نقاشا في الجلسة السابقة بين النيابة العامة والدفاع في أول جلسة عرض فيها ملف الأمنيين والذي يرتقب أن ينضاف إليهم ملف آخر يتعلق بـ 24 دركيا برتب مختلفة والذين استمع إليهم قاضي التحقيق بذات المحكمة يوم 22 يناير 2018 حيث أودع 18 ظنينا بسجن العرجات و6 قيد الوضع تحت المراقبة القضائية يوجد من بينهم مسؤولون برتب مختلفة.

وقد أحيلت المجموعة الأولى المشكلة من 19 متهما على القضاء الجالس منذ أكثر من سنة بعد تحريك المسطرة في حقها سنة 2016 حيث أشارت مصادر أمنية أن معلومات كشفت عن وجود شبكة لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي انطلاقا من المغرب اتجاه اوروبا عبر وسائل نقل بعد دس المخدرات في بعض البضائع كالأسماك وأن الأبحاث انصبت حول مدى تورط أفراد العصابة في تقديم مبالغ مالية لجهات إدارية مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة تبعا لنفس المصدر.

هذا ووجهت لبعض المتهمين تهم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة من أعمال الوظيفة والتستر على مجرم مبحوث عنه وإفشاء السر المهني والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة إضافة إلى تقديم هبة بقصد الامتناع عن القيام بعمل ونقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير..