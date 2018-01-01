هام للمتحرشين بالنساء في المغرب: مشيتو فيها..وها شحال ديال الحبس والغرامة كتسناكم ﻿

أكد مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي صادق عليه مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية على أن الفصل 1-1-503، يتعلق بالعقوبات التي سيتم تقريرها في حق

''شوف تيفي''

أكد مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي صادق عليه مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية على أن الفصل 1-1-503، يتعلق بالعقوبات التي سيتم تقريرها في حق المتورطين في التحرش الجنسي بالمرأة.

وأكد الفصل المذكور أن مرتكب جريمة التحرش الجنسي، يعاقب من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية ما بين 2000 درهم و10 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين.

وأوضح الفصل أن مرتكب جريمة التحرش الجنسي سيعاقب إذا ما قام بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية في فضاءات عمومية، أو إذ قام بالتحرش بالمرأة من خلال رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية .

وشدد الفصل على أن العقوبة المذكورة تتضاعف إذا كان المتحرش زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ الأمن والنظام في الفضاءات العمومية أو غيرها.