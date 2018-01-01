التشكيلة المحتملة للمنتخب المغربي أمام نظيره الليبي ﻿

من المرتقب أن يحافظ مدرب المنتخب الوطني، جمال السلامي نفس التشكيلة التي خاضت المباراة ضد المنتخب الناميبي برسم ربع نهائي كأس إفريقيا، عندما يواجه المنتخب الليبي، برسم نصف النهائي ، في المباراة

"شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

من المرتقب أن يحافظ مدرب المنتخب الوطني، جمال السلامي نفس التشكيلة التي خاضت المباراة ضد المنتخب الناميبي برسم ربع نهائي كأس إفريقيا، عندما يواجه المنتخب الليبي، برسم نصف النهائي ، في المباراة التي ستجرى اليوم بداية من الساعة الرابعة والنصف عصرا، على أرضية مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

وفيما يلي التشكيلة المحتملة للمنتخب المغربي أمام المنتخب الليبي:

أنس الزنيتي وعبد الجليل جبيرة وجواد الياميق وبدر بانون وبدر بولهرود وصلاح الدين السعيدي ومحمد الناهيري ووليد الكرتي وإسماعيل الحداد وأشرف بن شرقي، أيوب الكعبي